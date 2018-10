ZVĚŘINA: Voliči odmítli lišku v kurníku. Kašpárek Rath nezabral

PRAHA David Rath se svou kandidaturou do Senátu domohl publicity, jakou by mu čtyři pětiny senátních kandidátů mohly závidět. Dokonce se našli experti, kteří tvrdili, že není bez šance. Byl.

Pokus udělat ze sebe politického mučedníka tomuto vypočítavému prospěcháři nevyšel. Respektive voliči mu neuvěřili. Dokonce i Josef Dobeš, bývalý ministr školství za stranu Věci veřejné (vzpomene si na ně někdy někdo?), získal mnohem víc hlasů a to bez podpory celostátních médií a internetových šiřitelů informačního smogu.



Co panu Rathovi zlomilo vaz? Jeho pověst bezskrupulózního člověka, který je zároveň schopen defraudovat a tvářit se jako oběť okolností. Podobný člověk je v situaci, kdy může manipulovat veřejnými rozpočty, užitečný jako liška v kurníku. Je tedy jasné, proč jej voliči nechtějí. Takovému zachránci místních nemocnic se většina občanů celkem logicky poděkovala.

David Rath je i ukázkou toho, nakolik lze prodlužovat politickou kariéru založenou na skandálech, provokování a prázdném marketingu. O návratu do politiky lze uvažovat jen u těch, kteří jsou nějak angažovaní, ať už v nějakém odvětví (zdravotnictví, soudnictví, sociální práce apod.) nebo v komunální politice.

Člověku, který politiku bere jen jako nástroj, kterým chce co nejvíc narušit práci orgánů činných v trestním řízení, a který ani dost dobře nemůže předstírat kompetenci či zájem o věc, je snad politika zapovězena. Ne že by typově byl takový pokus ojedinělý a že by byl pan Rath jediný, kdo zakrývá prázdnotu hlasitým hýkáním. Nebuďme však negativističtí a berme Rathův neúspěch jako „malé bezvýznamné plus“ pro ekologii politického biotopu.