Magistrát s Libeňským mostem zaspal, běžné opravy nejsou politicky sexy, říká starosta Prahy 7 Čižinský

PRAHA Minulý rok spadla v Praze 7 Trojská lávka, nyní je uzavřen Libeňský most. „Je asi na místě říct, že tady magistrát zaspal. Já jsem za náměstkem Dolínkem byl a naléhal jsem, aby to začali opravovat jako památku. Nikdy to ale dopadlo,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL).

Lidovky.cz Co bude s Libeňským mostem?

Momentálně se můžeme bavit jen o jediném řešení. Rychle to podepřít a provizorní dopravu tam obnovit, všechno ostatní by bylo jen malé zmírňování. Teď je to jediné řešení, které umožní obnovení provozu na mostě, včetně tramvají.

Lidovky.cz O mosty se má starat pražský magistrát. Jde odpovědnost za ním?

Je asi na místě říct, že tady magistrát zaspal. Já jsem za náměstkem (Petrem) Dolínkem (ČSSD, náměstek pro dopravu - pozn. red.) byl a naléhal jsem, aby to začali opravovat jako památku. Nikdy to ale dopadlo. Ta rámová konstrukce, tedy to místo, kde je nyní na mostě problém, byla jako problém známa všem zúčastněným, všichni věděli, že se bude muset nahrazovat. Část vedlejších konstrukcí se nahrazovala už po povodních v roce 2002. Neexistoval prostě důvod, proč by se to nemělo nahradit už dříve.

Lidovky.cz Jak hodnotíte komunikace magistrátu a vaší městské části?

Lhal bych, kdybych řekl, že komunikace byla špatná. Nebyla. Jako problém vidím spíš to, že pan náměstek zdědil špatný plán na to, co se má s mostem dělat. Původně se totiž plánovalo most zbořit a postavit na jeho místě most širší. Ten plán byl špatný, jelikož ten most je jednak architektonicky hodnotný, krásný a jednak tam širší most není třeba.

Představa širšího mostu je dědictví pánů plánovačů ze sedmdesátých a osmdesátých let, kdy se v Praze počítalo kromě severojižní magistrály i s tou východozápadní. Centrem Prahy tehdy měla vést dálnice, magistrála právě po širším mostě v tomto místě. Tyhle „blbé“ plány se bohužel pořád propisují do projektových dokumentací pražských projektů. Pan náměstek je sice zdědil, bohužel ale příliš dlouho čekal, jestli bude most skutečně prohlášen za památku, jak se navrhovalo, a nezačal most po dohodě s památkáři opravovat třeba i po částech.



Lidovky.cz Nevytrhl zastupitele z letargie až pád Trojské lávky?

Je možné, že pád Trojské lávky změnil názor na zavření mostů. To si dříve nikdo netroufl. Už od roku 2014, kdy se začalo o budoucnost mostu bojovat, se poukazovalo na to, že most je typickým příkladem odepsané stavby - počítalo se, že se časem stejně zboří a proto do něj nikdo nechtěl dát ani korunu. Takhle se ale Praha chovat nemá, stavba se nemá primárně odepsat, ale starat se o ní. A když už to dál nejde, má se vypsat architektonická soutěž a postavit hezká nová stavba. Tohle Praha zatím neumí.

Lidovky.cz Je to případ jen Libeňského mostu?

Ne, bohužel nejsou připravené plány, jak o stavby pečovat. Jako případ si vezměte Čechův most. Tam vesele rezaví zábradlí, když jsem tam byl díry v zábradlí nafotit, Technická správa komunikací (TSK) díry opravila. Ale to zábradlí tam rezaví dál, protože není naplánované, že se má, dejme tomu, každých 18 měsíců nově natřít zábradlí. To je ta tragédie, kdy orgány, které se o toto mají starat, musí čekat na zadání magistrátu. Mělo by to ale být spíše naopak. Šéf TSK by si měl na nutné opravy vyžádat potřebné peníze a pokud je nedostane, měl by odstoupit. A to se neděje. Řešením by bylo dát do TSK lidi zvenčí, aby se narušil ten úzký personální rybníček, ze kterého se vybírá a kde se všichni znají. Nejde tu navíc jen o mosty. Jde tu třeba i o školy, které sice možná vypadají hezky, ale kromě jedné mají elektřinu vyvedenou v hliníku. Ono totiž není politicky sexy vyměňovat elektrické vedení ve škole. Když se vyfotíte u rozvodové skříně, nikdo to neocení a zahučí tam pět milionů. Lidé více ocení nějakou učebnu nebo venkovní hřiště. Tu běžnou péči, která je ale nejdůležitější, už nikdo neocení.



Lidovky.cz Nemůže se kvůli tomu, co je „politicky sexy“ a co není, stát stav mostů v Praze rukojmím v podzimních komunálních volbách?

Nemusí to ale nutně být špatně, pokud se na ty problémy skutečně poukáže. Místo toho ale vznikají plány na vládní městečko, což je s prominutím blbost, nebo na novou operní síň. Ta sice může být fajn, ale více než nové stavby nám schází starost o to, co v Praze už stojí. Pochopitelně je to i otázka financování městských částí z magistrátu. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že když péči nastavíme tak, abychom se o stav staveb starali skutečně svědomitě, brzy nám dojdou peníze. Magistrát si ale peníze nechává na ty velké, politicky sexy projekty. Tam panuje představa, že se přestřihne páska a pak se na to čtyřicet let nehrábne.

Lidovky.cz Nemohly by si městské části agendu třeba péče o mosty řešit samy?

Ne, to nejde. Ty části jsou příliš malé na to, aby se ještě mohly o mosty starat. To se musí řešit centrálně, s lidmi, kteří mostům rozumějí. Ovšem když někde něco nefunguje, lidé si jdou stejně stěžovat na radnici (městské části), ne na magistrát. Proto by měly městské části z magistrátu mít více prostředků.

Lidovky.cz Městský dopravní podnik na zastávce tramvaje uzavírku oznamoval několika papíry přilepenými páskou a popsané fixou. Je to dle vás správný postup?

Já bych fixy nikomu nevyčítal. Když se stane nějaká náhlá událost, řešíme to v Praze 7 podobně, je prostě potřeba informaci k lidem dostat co nejdříve. My občas vyšleme i naše uklízeče, aby lidem něco sdělili. Přece jen návrh grafika pár hodin trvá, je lepší proto informovat i touhle akční cestou.