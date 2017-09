Stát v kauze vražedkyně z Anděla vyplatil pozůstalé, soud stále neví, co s léčbou

Stát začal brát v potaz sexuální deviace u pachatelů trestných činů až na přelomu 80. a 90. let, i tak ale v zemi dodnes existuje jediné zařízení poskytující odpovídající léčbu - v Kuřimi. A to ještě jen u mužů. U vražedkyně je sexuální deviace naprosto výjimečná.

„V devadesátých letech jsme dělali zpětný průzkum sexuálních vrahů, od roku 1980 do roku 1995 jsme jich měli sedmdesát. A mezi nimi byla jediná žena,“ sdělil serveru Lidovky.cz psycholog Karel Netík, který Sudků po vraždě na Andělu vyšetřoval.