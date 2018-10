MACHÁČEK: Donald Trump a duch doby

PRAHA Turecký prezident Erdogan v neděli slíbil sdělit světu v „plné nahotě“, jak to přesně bylo s plánovanou vraždou saúdského disidenta a žurnalisty Džamála Chášukdžího. V rámci Erdoganova projevu v tureckém parlamentu se ale svět nedozvěděl nic, co by předtím nevěděl z řízených úniků, které turecké autority chytře a dávkovaně vypouštějí do médií.

Novou informací je, že Turecko žádá Saúdskou Arábii, aby všech osmnáct viníků vraždy bylo vyšetřováno a souzeno v Turecku. O nahrávce z výslechu a vraždy se Erdogan vůbec nezmínil. Takže zatím největší a nejdůležitější novinkou je sestřih z videí, kde lze vidět jednoho z vrahounů, jak si chodí po Istanbulu v oblečení zavražděného novináře, v jeho brýlích a s nalepeným knírem. A jak se potom převlékne a hodí Chášukdžího oblečení i s knírkem na záchodě do koše.



…

Na serveru Eurointelligence.com si všímají, že nic nezpochybňuje a neporušuje autoritu Evropské komise tak jako to, když nějaký členský stát oznámí, že nebude dodržovat pravidla, a to schválně a vědomě, jako to nyní činí Itálie. Takové účelové pohrdání pravidly ohrožuje celý systém autority EU, která je založena na pravidlech, a ta zase vycházejí ze smluvní báze evropské integrace. Itálie v dopise komisi píše, že půjde jen o dočasnou věc, že Itálie provede reformy, ty zvýší produkční potenciál ekonomiky a pak se budou pravidla zase dodržovat.

Připomínán je patnáct let starý článek z Daily Telegraph, kdy v roce 2003 s identickým argumentem odmítly plnit pravidla paktu stability a růstu dvě velké země, Německo a Francie. Německo také poukazovalo na to, že potřebuje provést strukturální reformy.

To nejdůležitější, co z toho vyplývá, ale je, že v okamžiku, kdy velká členská země eurozóny neplní pravidla, odkládá se jakákoli relevantní reforma eurozóny na neurčito. Možná se seriózní reforma eurozóny uskuteční, ale zpátky na stole bude nejdřív za několik let.

…

Když Donald Trump mluvil v září v OSN, publikum se mu smálo. Komentátor Financial Times Gideon Rachman se však domnívá, že smát se nakonec bude Donald Trump. Je totiž velmi pravděpodobné, že se stane historickou figurou, jež bude zosobňovat ducha doby. Na to není třeba být dobrý a charakterní člověk ani není třeba si toho být vědom.

Filozof Georg Hegel byl přesvědčen, že do některých lidí vstupuje „duch doby“, aniž by o tom oni sami museli vědět. Tak například Napoleon podle Hegela „byl duchem světa na koňském hřbetě“. Podle francouzského prezidenta Macrona to Hegel myslel tak, že „někteří velcí muži jsou pouhým instrumentem nějaké větší a vyšší síly“.

Trump sice o Hegelovi nic neví, třeba zosobňuje síly, jimž sám nerozumí. Ale Macron bohužel možná na rozdíl od Trumpa symbolizuje umírající pořádek.

Trump odmítá globalizaci, protože prý oslabuje Ameriku. Hodlá používat americkou sílu víc tvrdě a brutálně. Dívá se na svět jako na hru s nulovým součtem, jednoznačně chce oslabit Čínu. Otočil kormidlo ve věci migrace, obchodu i politiky identit. Začal využívat nová média úplně jinak než jeho předchůdci. To si svět bude pamatovat.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.