MACHÁČEK: Eurozónu může ohrozit jedině politika

Eurozóna v České republice momentálně nikoho moc nevzrušuje. Na stole není žádná dramatická krize ani otázka toho, že by se eurozóna chtěla nějak řádově výrazněji integrovat než zbytek EU, protože pro něco takového neprojevuje nadšení ani Německo, ani další státy.

Občas se něco objeví: mediální ekonomický analytik Lukáš Kovanda je přesvědčený, že se euro rozpadne, případně se strana TOP 09 na sjezdu jasně přihlásí ke vstupu do eurozóny.

Vývoj v eurozóně kolísá vždy mezi jakýmsi ukolébáním a panikou. V období ukolébání klesají rizikové prémie a zadlužené státy se financují skoro stejně snadno jako státy fiskálně zodpovědné. V období paniky se nůžky financování jednotlivých států začnou dramaticky rozevírat. Paniku zažívala eurozóna v letech 2009–2013, nyní zažívá období ukolébání či sebeuspokojení. Nové vedení ECB bude určitě podporovat měnovou unii a před rozpadem ji bude vždy bránit.

Wolfgang Münchau ale ve svém komentáři pro Financial Times upozorňuje, že největší riziko pro eurozónu pramení z politiky: Z toho, že se populisté dostanou k moci ve Francii či v Itálii – nebo v obou zemích najednou.

Matteo Salvini, vůdce tamější pravicové Ligy (nejpopulárnější strany), nedávno prohlásil, že členství Itálie v eurozóně je „absolutně nezvratné“. Podobně přestala tlačit na odchod z eurozóny vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová. Pokud už ani populisté a lídři krajní pravice nežádají odchod z eurozóny, dalo by se říci, že je vyhráno.

To by ale byla podle Münchaua chyba. Salviniho nelze tak jednoduše brát za slovo. Nevíme nic o tom, co si doopravdy myslí. Ani nevíme nic o tom, co si bude myslet, až se dostane zpátky k moci. Navíc Salviniho poradci dál prosazují koncept tzv. minidluhopisů, které by mohly fungovat jako paralelní měna a umožnit uvolnění italské fiskální politiky, která by se tak dostala do ostrého konfliktu s Bruselem.

Le Penová zatím není favoritkou prezidentských voleb v roce 2022, ale tím, že se vzdala hesla o odchodu z eurozóny, může víc lovit hlasy v pravém a uměřeném středu, který je velmi rozdrobený a oslabený. Průzkumy napovídají, že kdyby měli voliči na výběr mezi ní a Macronem, měla by 45 procent podpory, což není nepřekonatelný rozdíl.

Euro se navíc nijak výrazně nereformovalo. Bankovní sektor je v lepším stavu než v roce 2008, ECB ale varuje, že část korporátního sektoru může mít velké problémy v případě recese. Německo má problémy ve strojírenství, ale i v chemickém a automobilovém průmyslu.

Pokud by se dostali k moci populisté, byla by budoucnost eura v jejich rukou. Kdyby bylo třeba použít záchranný val, respektive evropský stabilizační mechanismus ESM, pak v něm má každý stát právo veta.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.