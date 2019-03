MACHÁČEK: Evropští lidovci rozhodnou o Orbánovi 20. března

PRAHA Evropští křesťanští demokraté či evropští lidovci, tedy EPP a jejich frakce Evropského parlamentu, budou 20. března hlasovat o tom, jestli ukončí či pozastaví členství straně Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána.

Prezident EPP Joseph Daul tvrdí, že Orbán překročil červenou čáru se svou kampaní, kdy zaplavil Maďarsko státem placenými plakáty, na kterých je zobrazen předseda Evropské komise J.-C. Juncker (sám představitel EPP) s americkým miliardářem Georgem Sorosem s tím, že tito dva chtějí zaplavit Evropu a Maďarsko uprchlíky.

V západních zemích je Orbán kritizován za to, že plakáty mají antisemitský nádech a vysloveně přebírají nacistickou estetiku. Orbán se brání, že je velký přítel Izraele a premiéra Netanjahua.

Též je Obrán kritizován za to, že platí kampaň k jarním volbám do Evropského parlamentu ze státních peněz. Orbán tvrdí, že to není kampaň, ale vládní osvěta stran toho, co připravuje Evropská komise.



Prezident EPP Joseph Daul přitom donedávna patřil k zastáncům členství strany Fidesz v EPP. Změna jeho názoru dokládá, jak se nálada v EPP mění a jak se posunuje v neprospěch Orbána.

Mezi nerozhodnuté „sedící na plotě“ patří jak francouzští republikáni, tak Němci z řad CDU-CSU. Předpokládáme, že půjde o první velký test nové předsedkyně CDU Annegret Krampové-Karrenbauerové zvané AKK, i když je to možná test, jemuž by se ráda vyhnula. Varianty jsou tři: Orbán zůstane v EPP, členství jeho strany bude pozastaveno, případně bude vyloučen. Pokud bude jeho členství pozastaveno, předpokládá se, že z frakce odejde sám.

Orbán se zatím sice neomluvil, ale už oznámil, že billboardy a plakáty budou příští týden nahrazeny jinými. Soros zůstane, ale Junckera nahradí vedoucí kandidát evropských socialistů a místopředseda Evropské komise, Nizozemec Frans Timmermans.

Pro Orbána je to svým způsobem dvojité vítězství. Bude-li vyhozen, bude se stylizovat do role mučedníka, zůstane-li, bude silným hrdinou, kterého se i Němci zalekli.

Odchod Fidezsu a spojení s Ligou Mattea Salviniho v jednu frakci, to by byla událost zásadního významu nejen pro evropskou politiku, ale i pro střední Evropu a V4.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.