MACHÁČEK: GameStop, stříbro a vzpoura malých

Ještě neuplynuly dva týdny od inaugurace prezidenta Joea Bidena a v americkém Senátu ještě ani nezačal proces s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, a Amerika už naplno žije úplně jiným romantickým příběhem.

Je to příběh firmy GameStop. Vypráví se jako příběh boje mezi malými a velkými, mezi Davidem a Goliášem, jako bitva mezi profesionály-insidery a amatéry-outsidery, jako příběh svobody a zabetonované moci, jako příběh generační – nejmladší generace proti baby boomerům –, jako příběh zkorumpovaného establishmentu a médií proti lidem, kteří si chtějí dělat, co chtějí.

Na příkladu firmy GameStop se ilustruje výsledek uvolněné měnové politiky i fiskální covidové podpory. Konspiračních teorií se kolem toho všeho šíří více než kolem voleb. A mluví se i o tom, jak to souvisí s nafukováním bubliny na akciových trzích. Jsou toho plné titulní strany novin a nejslavnější akcioví analytici jako Mohamed El-Erian či John Authers nepíší už několik dní o ničem jiném.

Firma GameStop produkuje videohry a ještě nedávno se z amerického pohledu nejednalo o firmu nijak obrovskou. Ještě v polovině ledna stála její akcie dvacet dolarů, pak se rychle vyšplhala až na 500 dolarů. Na začátku minulého týdne spadla cena na 60 dolarů a pak se rychle zase vyšplhala na 140 dolarů.

To všechno se dělo bez informace o tom, že by firma něco nového vymyslela, vyvinula či vyrobila nebo že by dobyla nějaký nový trh. Desetitisíce drobných, většinou mladých investorů se domluvily a skrze obchodovací platformu Reddit vyšroubovaly cenu nahoru. Velcí hráči na trhu – tedy hedgeové fondy – se zase domluvili, řekli si, že takové spekulace nebudou tolerovat, a začali spekulovat na pád akcií Game Stop a akcie tzv. shortovat. Brokerská společnost jménem Robinhood, kterou využívá platforma Reddit, navíc znemožnila akcie firmy GameStop nakupovat. Mladí si to nenechali líbit a začali nakupovat akcie firmy GameStop ještě víc než předtím – a některé hedgeové fondy (Melvin) se ocitly na pokraji bankrotu.

Velké hedgeové fondy jsou přitom nedobytné pevnosti, musíte mít tak milion dolarů a víc, aby vás mezi sebe vzaly. Mladší generace se ale s daleko menšími částkami mohou rychle domluvit na internetu, a najednou jsou všichni velcí hráči nervózní, jak velkou finanční sílu dokážou mladí zmobilizovat a jaké bubliny či bublinky vytvořit.

Nyní několik výpisků z četby. Předem je ale třeba říci, že všichni analytici píšící pro velké hráče a velké média jsou pro revoltující součástí konspirace mocných.

John Authers na Bloombergu píše, že svoboda musí znamenat i svobodu udělat nepořádek a zamíchat kartami. Vlády mají ale zodpovědnost vůči občanům a firmy vůči klientům a musí omezovat svobodu tam, kde omezuje svobodu jiných. Vezměme si příklad s řízením. Paternalisté požadují povinnost nosit bezpečnostní pásy, libertariáni by to raději nechali na každém řidiči.

Na trzích by byly nejlepší jednoduchá pravidla, která jsou vymáhána. Pokud si ale neviditelná ruka trhu myslí, že firma GameStop má hodnotu 25 miliard dolarů, je něco opravdu špatně.

Drobní aktivističtí investoři (Authers jim říká Redditors) věří, že jsou součástí vlny demokratizace financí. Mohou se domluvit a pomoci některým firmám získat kapitál. Vybírají také vítěze svým způsobem podobně, jako když nějaká vláda dá vybrané soukromé firmě dotaci. Světu akcií a vlastnictví dnes dominují velké fondy a instituce, proti nim se nyní vzbouřili drobní investoři, z nichž mnozí se označují za „anarchokapitalisty“. Mnozí z nich píší i o tom, že je potřeba potrestat generaci zodpovědnou za finanční krizi roku 2008.

Zatímco není přijatelné urážet lidi na základě rasy, pohlaví nebo sexuální orientace, s věkem je to nyní v módě. Nová vlna retailových investorů vyhlašuje válku generaci, která má domy, garantované penze, dotované zdravotnictví a zaplacené dluhy za vzdělání.

V dalším komentáři pod názvem „Rage against the Financial Machine“ píše Authers o tom, že trh a kapitalismus funguje proto, že vyrovnává hamižnost a úzkostlivost.

Pokud je hamižnost brzděna obavou udělat, pak kapitalismus funguje. Bubliny vznikají, když je hamižnost excesivní a strach ustupuje.

Případ firmy GameStop kromě hamižnosti ukazuje na další motivační faktor: vztek. Drobní investoři se zlobí, zažívají generační bezmoc, mají pocit, že velké banky a fondy jsou zkorumpované. Mají pocit, že jsou trestáni za svou nezávislost.

Demokratizace financí ale není nic nového. Potíž je v tom, že investování a finanční plánování je složité a vyžaduje trpělivost a čas. Když se začne regulovat, už to není demokratizace, ale když se tomu všemu nechá volný průběh, dopadne to jako internetová bublina na začátku století.

Deník The Wall Street Journal na jednom konkrétním případě ukazuje, že někteří mladí investoři se zúčastnili mánie s akciemi GameStop čistě za tím účelem, aby mohli splatit svou studentskou půjčku či alespoň její část.

Drobní investoři si nyní místo firmy GameStop vybrali spekulace na vzestup ceny stříbra.

Mohamed El-Erian na Bloombergu píše o tom, že jsme svědky bitvy mezi drobnými investory a hedgeovými fondy, která se před týdnem vynořila jakoby odnikud. Jak to dopadne?

Záleží na tom, kdo to dřív vzdá. Na jedné straně jsou velké hedgeové fondy, které tzv. shortují některé konkrétní akcie. Na straně druhé máme drobné investory, kteří je naopak nakupují, a pak tu ještě máme zprostředkovatele, kteří vydělávají na tom, že poskytují servis té či oné straně. Vypadne ten, kdo bude mít největší díru v účetních knihách. A pak je také otázka, jak zareagují regulátoři.

Jedná se o povstání malých a reflektuje to vývoj informačních platforem, dat, umělé inteligence, jednoduchých aplikací , zkrátka jde o demokratizaci financí. Malí investoři byli dlouhá léta marginalizováni a znevýhodňováni finančním establishmentem – a nyní se vzbouřili. Katalyzátorem je dostupnost hotovosti a také vládní šeky v rámci státní koronavirové pomoci.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.