MACHÁČEK: Investice nebo spotřeba? Obojí

Prezident Miloš Zeman jako obvykle tvrdí, že cesta z krize povede přes investice, nikoliv přes spotřebu. Jak se to vezme. Cesta z krize musí vést přes obojí a v ekonomice by měly být spotřeba a investice v rozumné rovnováze. Krátkodobě se ale jako logické jeví spíš podpořit spotřebu. Ekonomická aktivita bude nabíhat postupně.

Popišme si to na příkladu restaurace. Ta asi nejprve otevře tak, že stoly od sebe budou muset být více vzdálené. Podobně třeba automobilky začnou nabíhat na plnou výrobu postupně – s tím, jak bude pouze postupně nabíhat poptávka. Kuchyně, výrobní linky a stroje tady jsou, není potřeba do nich investovat. Ekonomika bude ještě dlouho běžet pod svou kapacitou.



Věc druhá jsou dlouhodobé investice. Podle bývalého guvernéra ECB Maria Draghiho bude největším problémem skutečnost, že firmám zůstanou dluhy, ale sníží se jim příjmy, což může v případě mnoha podniků celkově přerůst až v krizi solventnosti. Leckde u nás, v Evropě i ve světě se uvažuje o tom, že stát bude do důležitých firem vlastnicky vstupovat výměnou za injekce likvidity. Budou-li se investicemi zachraňovat staré firmy, omezí se ale očistná role kreativní destrukce: zdroje a likvidita budou scházet novým a inovativním firmám a start-upům. Státní pomoc může paradoxně konzervovat starou ekonomiku.

Akciové trhy se vzpamatovaly. Podle Johna Autherse a jeho článku na serveru Bloombergu (https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-07/stocks- rally-suggests-turning-point-in-coronavirus-fight?srnd=premium-europe&sref=cNHuDHoW) to může znamenat, že v boji s koronavirem nastává obrat. Někomu se to možná zdá cynické a chladnokrevné, že na trzích se zlepšuje nálada, když tolik lidí ještě umírá. Ale fakt, že se křivka zplošťuje, je prostě jasný. Smrt je opožděný faktor. Mezi ošklivými větami, které jsou v poslední době pronášeny, je tahle ta nejošklivější. Je to také přesný faktor. Pokud však počet mrtvých ze dne na den klesá, je jasné, že bodu obratu bylo dosaženo.

Den ode dne se více a více lidem na světě daří lépe chápat dynamiku epidemií, je nevyhnutelné, že světlo na konci tunelu zasáhlo i náladu na trzích. Praxe sociálního odstupu zjevně funguje a má vliv na kapacitu nemocničního systému. Authers si všímá i srovnání jižních států Evropy. Řecko, které spustilo restrikce takřka okamžitě, má oproti Itálii či Španělsku zanedbatelný počet nakažených i mrtvých.

Na serveru Eurointelligence.com se vyjadřují k tomu, že Rakousko a Dánsko se chystají zmírnit po Velikonocích opatření – ostatně podobně jako Česká republika. Riziko spočívá v tom, že počet infikovaných začne po rozvolnění pravidel zase růst. Přesně to se stalo v Japonsku a Singapuru.

Pokud jsou ale restriktivní opatření příliš přísná a trvají příliš dlouho, zvyšuje se riziko, že na podzim přijde nová vlna infekce, zrovna v době, kdy se ekonomiky začnou probouzet. Vyhnout se druhé, podzimní vlně musí být prioritou každé exitové strategie.