MACHÁČEK: Jak a proč Putin mluví k Evropanům

Praha Komentátor Bloombergu Leonid Beršidskij se vrací ke komentáři ruského prezidenta Vladimira Putina pro německý týdeník Die Zeit, který vyšel minulý týden při příležitosti 80. výročí operace Barbarossa, tedy vpádu nacistického Německa do SSSR.

Putin v textu nabádá Evropany, aby se vykašlali na Američany a místo toho si zvolili za strategického partnera Rusko. Nabízí vizi společné Evropy od Lisabonu po Vladivostok.



Putin už vládne dost dlouho, aby věděl, že nenabízí realistický scénář. A německá média reagují v rejstříku od pohrdání po naštvanost. I tak je dobré celou věc analyzovat, alespoň jako mentální cvičení.

Je třeba si odpovědět na otázku, proč je to nerealistické, zda by to nebylo možné uskutečnit bez Putina, a také je třeba pochopit, proč s tím Putin přišel nyní, „na vrcholu své nepopularity na Západě“.

Před čtyřmi měsíci, po své nešťastné návštěvě v Moskvě, napsal šéf EU pro zahraniční politiku Josep Borrell, že „Evropa a Rusko se vzdalují, Rusko se odpojuje od Evropy a demokratické hodnoty považuje za existenční ohrožení“.

V Die Zeit vzývá Putin de Gaulla a jeho vizi Evropy „od Atlantiku po Ural“. Dokonce vzpomíná i na Jelcina a znovu nabízí právě jeho vizi Evropy „od Lisabonu po Vladivostok“.

Za všechno prý mohou zlí Američané: rozšířili NATO na východ, i když řada dobrých Němců a Evropanů, jako třeba Egon Bahr – poradce Willyho Brandta – byli proti. Potom Američané zorganizovali státní převrat na Ukrajině a vyprovokovali „odtržení“ Krymu od Ukrajiny.

Podle Putina by Evropa měla s Ruskem kooperovat nejen ve věci pandemie, ale měla by s Ruskem vytvořit i společný ekonomický a bezpečnostní prostor.

Der Spiegel napsal, že „Putin připouští chyby – chyby Západu“. Bild je ještě méně diplomatický: „Putin lže a agituje v Die Zeit.“

Komentátoři si nemohli nevšimnout toho, že nabídka k přátelství přichází od někoho s historií nepřátelských aktů a počinů. Putin si nevšímá toho, že řada evropských států byla dříve nedobrovolně součástí SSSR nebo to byly loutkové státy SSSR. To, co se stalo na Krymu, bylo „oddělení se od Ukrajiny“, nikoli „ruská anexe“. A nějaký Navalnyj, který se léčil z otravy v Německu, aby mohl být v Rusku zavřen, to je kapitola rusko-německé interakce, která mu nestojí vůbec za řeč.

Putin ale dobře ví, že Evropa ráda zapomíná nebo zavírá oči: od toho, že se mnoha nacistům v poválečném Německu velmi ekonomicky dařilo, po rehabilitaci válečných zločinců v Chorvatsku. Evropa nemá v DNA být soustavně tvrdá na lidi, kteří dělali v minulosti odpudivé věci. A mnoho prominentních komunistů z minulého režimu ve střední a východní Evropě se má velmi dobře.

EU také toleruje nepříliš liberální režimy ve svém středu, jako jsou Polsko nebo Maďarsko, a je svým způsobem v tradici mnoha cynických Italů, Rakušanů a Němců řídit se spíše byznysem než zatěžovat byznys nějakými evropskými hodnotami. Putin nabádá, že současná Evropa má blíže k Rusku než k Americe, která prý Evropě vůbec nerozumí.

A Putinova klika má k Evropě blízko – spíše v západní Evropě než v Americe si ukládá své bohatství.

Podle průzkumu firmy Pew si dnes 55 procent Řeků, 36 procent Italů a 27 procent Němců a Francouzů myslí, že Putin se rozhoduje v zahraničněpolitických věcech správně. I na ně míří Putinův článek.

Cynický Putin samozřejmě ví, že Evropa se nespojí s ním namísto USA už z důvodů, které nemají co dělat s hodnotami. Ani čtyři Trumpovy roky nevedly Evropany k tomu, že by se raději sblížili s Ruskem. Americká ekonomika je asi čtrnáctkrát větší než ruská a s USA dělá EU čtyřikrát více obchodu než s Ruskem. A americká bezpečnostní garance je stále nejlepší na světě a Američané si ji nespojují s potřebou interferovat v domácí politice zemí NATO.

Ruský bezpečnostní štít rovná se ruská invaze a vojenské vměšování. Potenciálně by EU spojená s Ruskem mohla vytvořit vojenského, ekonomického, technologického a kulturního rivala Číny i USA. Ale není to vůbec v zájmu Evropy, i kdyby byl tento zájem opravdu pouze pragmatický a cynický.

Putin chce využít německého pocitu viny za invazi do SSSR a apeluje na německý antiamerikanismus na levici i na pravici a také apeluje na ty evropské středové politiky, kteří rádi mluví o „strategické autonomii EU“.

Představuje grandiózní velikášskou vizi, aby něco málo získal nebo si alespoň udržel to, co má. Potřebuje se ujistit, že ukradené peníze jeho kliky budou v Evropě v bezpečí, že skrze Nord Stream 2 poteče do Německa opravdu ruský plyn, že se možná změkčí sankce a to či ono bude zdrženlivěji odsouzeno, než by jinak bylo. To je asi pravý účel Putinova článku.