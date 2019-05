MACHÁČEK: Jak bude vypadat nová Evropská komise

Jeden z nejlepších analytiků a insiderů EU, Mujtaba Rahman (nyní v Eurasia Group), popsal na Twitteru, jak podle jeho informací bude vypadat příští vedení evropských institucí. Vychází ze svého odhadu výsledků evropských voleb a kuloárních informací.

Předsedou Evropské komise se podle těchto informací má stát současný vyjednavač EU a bývalý komisař pro měnové záležitosti pro brexit, Francouz Michel Barnier. Předsedou Evropské rady (množina představitelů národních států) má být místo Donalda Tuska nizozemský premiér Mark Rutte. Vysokou představitelkou pro zahraniční politiku má být litevská premiérka Daila Grybauskaitéová. Prezidentem Evropské centrální banky (ECB) se má stát Erkki Liikanen.

Zajímavá otázka je, co by takový tým přinesl Německu, jež by se muselo vzdát postu předsedy Evropské komise, na jehož místě si představuje Manfreda Webera. Není jasné, co by za tuto oběť Německo získalo, když by podle Rahmana nemohlo vést ani centrální banku. Na druhou stranu, co se týče euroskupiny, Finové jsou tradičně pro nejpřísnější měnovou a fiskální politiku. Jsou a budou papežštější než papež – přičemž papežem je zde míněno Německo.



Pokud by ale Němci nezískali post šéfa Evropské komise, dostane se kancléřka Angela Merkelová pod velký politický tlak, aby na post předsedy ECB nominovala Jense Weidmanna. To, že by na postu předsedy ECB měl být Fin, který bude vyhovovat německým nárokům na přísnou finanční politiku, samo o sobě Němce neukojí.

Grybauskaitéová není členkou žádné evropské politické strany. Je známá tím, že se vyjadřuje jasně a pojmenovává věci pravými jmény, což jí však podle serveru Eurointelligence.com neprospěje ve vyhlídkách na to, aby se stala hlavní evropskou diplomatkou, která má mít podle leckoho víc zakulacené vyjadřování. V navrženém mixu je ale jedinou představitelkou postkomunistické Evropy či nových členských zemí. Donald Tusk coby předseda Evropské komise zastával pro novou skupinu členských zemí EU důležitější post. Když byl jmenován, bylo ale Polsko jinde, než je dnes.

Faktem je, že kdyby se vysokou představitelkou EU pro zahraniční politiku stala zástupkyně pobaltské země, její postoj vůči Rusku by byl jasný. Současná šéfka Federica Mogheriniová pochází z Itálie, tedy země, která je tradičně nejbližším ruským spojencem v EU.

Z Rahmanem navrženého mixu nejvyšších unijních postů ale ani nevyplývá, co je v něm atraktivní pro francouzského prezidenta Macrona. Barnier není na francouzské politické scéně Macronovým spojencem, protože je republikán.

Co se týče Rutteho, ten představuje v Evropské radě opozici vůči reformám, jež navrhuje Macron. Na druhou stranu se Macron a Rutte shodnou v názoru na úlohu EU v boji proti klimatickým změnám. Navíc byli Macron a Rutte nedávno vyfotografováni, jak spolu neformálně večeří v jisté pařížské restauraci.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.