MACHÁČEK: Jak je to s ropou za zápornou cenu

Texaská ropa se včera poprvé v historii prodávala za negativní cenu. Nepředstavujme si ale, že u benzinových pump v Texasu to vypadalo tak, že lidé odjížděli s plnými nádržemi, a ještě dostali od pumpaře zaplaceno. Ani to nedošlo tak daleko, že by se ropa z nádrží vylévala na pole či do řeky.

Matt Levine na Bloombergu vysvětluje, jak to funguje.

Jedná se o operace z oblasti finančních derivátů tzv. futures. Představme si to tak, že lidé do ropy rádi investují. Ropu si můžete kupovat na to, že ji rafinujete a pak nějak spálíte, ale taky ji můžete kupovat jako investici, spekulaci, zajištění. Když koupíte barel za 35 dolarů a cena bude nakonec 65 dolarů za barel, vyděláte na tom. Pokud bude cena třeba 15 dolarů za barel, proděláte.

Olej je hořlavý a toto zajišťování samozřejmě neprobíhá tak, že ho skladujete doma v garáži, kupujete si abstraktní ropu, finanční instrument, který kopíruje skutečnou cenu – a také na ni má vliv. Takhle to chcete, je to pohodlné, nemusíte doma skladovat hořlavou kapalinu. Je to samozřejmě ještě mnohem složitější, ale pro účely této poznámky to stačí.

…

Přestože jde tedy o technikálii z oblasti finančních trhů, nemůže se to podle Johna Autherse ze stejného serveru ignorovat. Nejde jen o složitou matematiku finančních trhů. Souvisí to s managementem flotil ropných tankerů, s řízením ropovodů, rafinerií a ropných studní. Ropa se pochopitelně nemůže prodávat za zápornou cenu dlouho.

Zápornou cenu černého zlata nelze ignorovat jako obskurní technikálii také kvůli tomu, že se prostě nic takového nikdy v historii nestalo. Dvacátý duben vejde do dějin jako historické datum. Bude se to někdy opakovat? Vyloučit to samozřejmě nelze, ale průmysl na straně nabídky (těžba) i poptávky bude nyní pochopitelně reagovat na to, že je absurdní platit někomu za to, aby skladoval ropu ve skladu, který navíc neexistuje.

Autor dále upozorňuje, že prudký pokles cen ropy většinou oslabí měny vývozců ropy, to se však tentokrát neděje. Mexické peso či norská koruna oslabily už dříve, akciové trhy v okamžitém šoku nejsou. Samozřejmě se hroutí američtí břidlicoví producenti, jinak je ale dopad dějinné události víceméně omezený.

…

A do třetice ze stejného serveru komentář Cliva Crooka. Podle něj princip nezávislosti centrálních bank koronavirovou krizi nepřežije. Ať si o tom myslíme cokoli, postpandemická éra měnové politiky bude velice odlišná od toho, na co jsme dosud byli zvyklí.



Koronavirová krize samozřejmě změní psané i nepsané dohody o tom, jak v posledních dekádách operovaly centrální banky. Idea politické neutrality centrálních bank bude s největší pravděpodobností opuštěna.

Minulé krize – tedy především globální období vyšší inflace v 70. a 80. letech – podpořily vznik principu nezávislé centrální banky. Současná krize bude naopak vyžadovat koordinaci vlád a centrálních bank. A například americká centrální banka – tedy federální rezervní systém – se možná dostane pod přímou politickou kontrolu.

Na vážkách to bylo i při minulé tzv. velké recesi a po ní, kdy se centrální banky sice pustily do měnového uvolnění skrze nákup dluhopisů všeho druhu, ale musely přísně deklarovat, za jakých podmínek program ukončí.

Při této krizi zadlužení států prudce poroste a centrální banky budou asi muset dlouhodobě a přímo monetizovat státní dluh i rozdávat lidem tzv. vrtulníkové peníze.

Poznámka Monitoru JM:

Autoritativnější státy možná centrální banky podřídí vládě, pro demokratické a liberální země bude ale lepší dobrovolná a přívětivá kooperace centrálních bank a vlád na řešení naprosto mimořádné a bezprecedentní ekonomické deprese. Snaha centrální banky do něčeho tlačit silou může být ve výsledku kontraproduktivní. Úzká kooperace ve vzájemné dobré vůli bude – jakkoli je nutná – také znakem otevřené společnosti a demokracie. A v takové společnosti to má jít i v neobvyklé krizi po dobrém.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.