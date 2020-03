MACHÁČEK: Koronavirus, pád ropy a historický propad trhů

Praha Cena ropy se zhroutila o 31 procent poté, co se de facto rozpadla organizace OPEC a naplno vypukla cenová válka mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, což bude mít globálně velké ekonomické a politické dopady. Podle Goldman Sachs mohou ceny nakonec spadnout až na 20 dolarů za barel.

Katastrofický kolaps ovlivní americké energetické a ropné giganty jako ExxonMobil, ale i menší těžaře v západním Texasu. Země závislé na vývozu ropy jako Nigérie nebo Irák čeká totální rozpočtový kolaps. Ten tvrdě postihne i Rusko, což může mít dramatické geopolitické dopady. Trh s ropou čelí bezprecedentnímu kolapsu, zažívá poptávku i nabídkový šok najednou.

Amerika i Evropa čelí technické recesi - s tím, jak epidemie dopadá na nabídku a poptávku a vyhání investory do bezpečných přístavů. Nejhorší dopady na ekonomiky ale teprve přijdou v příštích měsících - s tím, jak se naplno projeví propad čínské výroby a všech odvětví spojených s cestováním. Recese by ale mohla být krátká - s tím, že vrchol nákazy proběhne v příštích dvou měsících. Ve druhé polovině roku může přijít oživení, ale prudký propad současných týdnů může zhoršit finanční kondici firem a korporací, což se pak může negativně promítnout do reálné ekonomiky právě i ve druhém čtvrtletí.

Na serveru Bloombergu už nepíší o tom, že budeme svědky průběhu ekonomického cyklu ve tvaru písmene V (prudký propad následovaný prudkým vzestupem), ale půjde spíše o písmeno U. Může to ale začít i písmenem I, tedy nejprudším propadem, nebo písmenem L, protože přesně nevíme, jak dlouho to bude trvat.

Lze očekávat další rekordní snižování úrokových sazeb a další fiskální impulzy.

Na serveru Eurointelligence.com píší, že pokud jsou čínské údaje o šíření nákazy Covid-19 alespoň vzdáleně přesné, naznačují nám, že přísná izolační opatření ve Wu-chanu zafungovala. To, co dělá Itálie, se s tím nedá srovnávat. Ani kvantitou, ani kvalitou. Německé a britské noviny reportují, že se dnes dá bez problémů dostat do Milána i z Milána. Brennerským průsmykem sviští auta tam i zpět. Z Boloni do Říma se dá dostat bez potíží.

EU udělala vážnou chybu, že neuzavřela italské hranice před pár týdny. Šíření viru do Německa, Francie, Švýcarska a Rakouska by se omezilo či zastavilo. Francie a Německo jsou pouhé dva týdny za Itálií. Především v Německu převažuje jakási falešná a povrchní víra, že má vláda situaci pod kontrolou. Převládá představa, že se jedná jen o nějakou další chřipku. Virus je ale nakažlivější. Kdyby se splnil nejhorší možný scénář a nakazilo se 70 procent lidí, mohly by podle serveru v Německu zemřít až dva miliony lidí.

Za zmínku možná stojí, že americký ekonom Paul Krugman navrhuje v NYT permanentní ekonomický stimul ve výši dvou procent HDP (určený především na infrastrukturu), za který by se nemuselo platit. Nejde jen o situaci s koronavirem, ale také o to, že půjčovat lze i zadarmo. Americký dluh vůči HDP by sice vrostl na 200 procent, ale příklad Japonska prý dokládá, že jde o udržitelnou hladinu, pokud je podporována měnovou politikou.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.