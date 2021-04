MACHÁČEK: Laschet vs. Söder a dexit na stole

Server Eurointelligence.com komentuje dění v CDU/CSU. Tyto dvě sesterské strany ztratily podle serveru vůli po vítězství. Vedení CDU prý raději prohraje příští volby, než aby vypadalo, že se podřídí bavorské CSU.

A šéf CSU Markus Söder jasně říká, že on je jediný kandidát, který může volby vyhrát. Oba kandidáti – Armin Laschet i Markus Söder – si zabezpečili podporu svých stran v kandidatuře na kancléře. Söder vytáhl zajímavou kartu: rozhodovat nemají podle něj členové strany a partajní bafuňáři, ale poslanci Bundestagu. Oni totiž přijdou o křesla, když vyhraje špatný kandidát.



Pro CDU/CSU by bylo dobré, kdyby se jeden z kandidátů stáhl. Söder měl možnost včera, ale nevyužil ji. Laschet vypadá žoviálně, ale je to také zkušený mocenský hráč. A nemůže si dovolit, aby CSU vypadala jako seniornější partner v koalici. Je také – jako Helmut Kohl v jedné fázi své kariéry – velmi nepopulární.

Vyloučit nelze ani otevřený rozkol. CSU může poprvé za svou existenci vyzkoušet celostátní dosah a přítomnost. To ale není scénář pro volby letos v září, protože se to nestihne. Ale je to scénář, který může následovat, když aliance prohraje volby, a to i když se stane juniorním partnerem v koalici, kterou povede někdo jiný.

A CDU může zkusit působit v Bavorsku. CSU už jednou zvažovala odchod z aliance, a to poté, co Helmut Kohl prohrál v roce 1976 volby. CSU ale tehdy odhadla, že by ztratila více voličů v Bavorsku, než by získala celostátně. Tentokrát to může být jinak. Söder není venkovský jihobavorský katolík, nýbrž městský severobavorský protestant. Tentokrát se CSU snaží prezentovat moderněji.

Laschet je muž uhlí, snaží se inspirovat Kohlem, ale jeho průmyslová politika se více podobá Schröderovi. Blíží se korporativismu, zdůrazňuje starý průmysl.

Söder mluví o průmyslu 21. století, o digitalizaci a biotechnologiích. Německá ekonomika stále žije z dividend velkých vynálezů 19. a 20. století. Případná koalice Söderem vedené CDU/CSU se Zelenými by ale mohla přinést velké změny. Politický směr se v poválečném Německu změnil pouze dvakrát. V roce 1969, kdy Willy Brandt ukončil dvacet let vlády CDU/CSU, a v roce 1989, kdy začalo sjednocení země.

Není větší kontrast v německé politice než velká koalice na jedné straně a možnost koalice CDU/CSU se Zelenými na straně druhé.

Těžko předvídat, jak to dopadne, většina komentátorů zatím sází na to, že alianci povede Laschet, protože tak to bylo vždycky.

Tentýž server upozorňuje, že Alternativa pro Německo dala poprvé na stůl agendu dexitu. Strana, která se zrodila kvůli tomu, že její zakladatelé si přáli, aby Německo odešlo z eurozóny, nyní žádá rovnou odchod z EU.



AfD samozřejmě potvrzuje svoji protiimigrační politiku a principiální odpor k restrikcím a lockdownu, ale sázka na dexit je chytrá. Ne že by k němu mohlo někdy dojít, stejně tak se vůbec neblíží účast AfD ve vládě. Ale hlavně kvůli zpackanému očkování počet Němců, kteří nadávají na EU, roste, zatímco eurozónu před volbami nikdo moc zrovna neprožívá. Ovšem na dexitu může AfD v zářijových volbách profitovat.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.