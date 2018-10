MACHÁČEK: Limity Trumpova „zlobení se“ na Saúdskou Arábii

PRAHA To je ale dilema! Má člověk věřit tureckému autoritářskému prezidentovi Erdoganovi, jeho tajným službám a vládním médiím, nebo Saúdské Arábii?

Ve věci zmizelého a podle všeho zavražděného saúdského novináře či disidenta Chášakdžího se to zdá být vcelku jasné a jednoduché. Turecká strana (i když to není zcela oficiální stanovisko turecké vlády) je se svými argumenty v jasné převaze. Poskytuje médiím uvěřitelný, i když strašlivý narativ a jasné indicie. Říká, že má důkazy, a dokonce nahrávky. Naproti tomu Saúdská Arábie je v jasné defenzivě: nemá vůbec žádný kontranarativ, žádné vysvětlení toho, co se vlastně stalo nebo nestalo.



Ani turecká strana ovšem neposkytuje pouze důvěryhodná prohlášení. V tomto ohledu se jeví jako velmi důležitá tato krátká analýza agentury Reuters: experti v ní tvrdí, že je nepravděpodobné, že by hodinky Apple Watch, jež měl Chášakdží při výslechu a mučení na ruce, mohly přenést data do mobilního telefonu, který Chášakdží ponechal u přítelkyně. Služba iCloud neumožňuje přenášet data na vzdálenost větší než cca patnáct metrů. Ani turečtí mobilní operátoři nepoužívají technologie, jež by podobný přenos umožnily.

Takže pokud nahrávka existuje, byla možná pořízena jinak než hodinkami Apple Watch na ruce vyslýchaného či zavražděného Chášakdžího. Když si to přeložíme, turecké autority se asi nebudou chlubit tím, že dokáží odposlouchávat saúdský konzulát.

Je tu i jedna zahraničněpolitická motivace ze strany Turecka: to potřebuje vylepšit vztahy s Amerikou – a tato kauza se mu k tomu hodí. Turecký autoritářský režim nyní vypadá o dost lépe než stát, který nechává opoziční novináře mučit a rozřezávat motorovou pilou.

…

Pokud se prokáže, co se stalo, nebo pokud to Saúdové nevysvětlí, budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa „tvrdě potrestáni“.

Jenže jak tento trest může vypadat? Trump zároveň říká, že nezruší obrovské zbrojní dodávky saúdskému režimu. Nechce, aby Američané přišli kvůli tomu o práci, a nechce, aby se k zakázkám dostali Rusové nebo Číňané. Jaký jiný trest ale mohou Američané vymyslet?

….

Stejná agentura má zajímavý sloupek o tom, jak kauza může změnit blízkovýchodní politiku. Saúdský princ Mohammed může doma oslabit. Už nyní je nenáviděný také kvůli tomu, jak zachází s oponenty. Írán bude najednou v rámci saúdsko-íránské rivality vypadat jako mravnější než Saúdská Arábie. Saúdové mají spolu s Amerikou společný zájem izolovat Írán. Saúdové mají dokonce jakousi taktickou alianci s Izraelem, jež má Írán oslabovat. Poroste tlak na Ameriku, která hodně vsadila na saúdského „reformního“ prince a posílení jeho kliky v rámci tamějšího režimu. V OSN Američané dokonce kryli Saúdům záda ve věci intervence do Jemenu. Chášakdží byl, jak známo, prominentním kritikem saúdské intervence do jemenské občanské války – stejně jako toho, jak se při ní zachází s civilisty apod.

Co se turecko-saúdských vztahů týče, je dobré připomenout, že Turecko rozmístilo jednotky v Kataru, když začala ze strany Saúdů blokáda Kataru. Možná tehdy dokonce hrozila invaze, jíž Turecko pomohlo zabránit.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.