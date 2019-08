MACHÁČEK: Německo se neúčastní ochrany Hormuzského průlivu

Německo se oficiálně odmítlo účastnit ochrany Hormuzského průlivu pro komerční plavby, což je mezinárodní akce vedená Spojenými státy zorganizovaná poté, co íránské gardy zadržely britskou komerční loď. Německá vláda ale nechala otevřenou možnost, že se akce účastní, pokud bude organizovaná na evropské bázi.

Na serveru Eurointelligence.com se domnívají, že to je přesně to, co Němcům vyhovuje na evropské obranné integraci. Ona totiž nikdy žádná ochranná síla organizovaná Evropskou unií nebude a nevznikne. Je a bude to vždy jen koncept a nikdy praxe. Je to jen způsob, jak říci NE: NE vyšším výdajům na obranu, NE rozmístění vojenských jednotek. A ještě se u toho můžete konstruktivně usmívat a tvářit se, že jste dobrým Evropanem.

Je to podobné jako s měnovou unií – neudržitelná nerovnováha, která jednou praskne nebo bude nějak vyřešena. Testem bude nějaká příští geopolitická krize. Třeba nová válka na Blízkém východě. Nebo nová válka přímo na východních hranicích EU.

Lze čekat, že reakce z USA bude velice negativní. A to se děje v situaci, kdy evropská ekonomika prudce zpomaluje. Jediné, co Donald Trump od Evropy a Německa žádá, je přitom nějaké vstřícné gesto. Ve věci výdajů na zbrojení, ve věci nákupu amerických zbraní nebo amerického plynu, ve věci zastavení kontroverzního německo-ruského plynovodu Nord Stream 2 – nebo alespoň ve věci podpory akce v Hormuzském průlivu. Existují jisté nuance mezi názorem CDU/CSU a SPD, kdy sociální demokraté jsou ještě o fous víc pacifičtí než strana kancléřky Merkelové. Ta nechce kvůli nějakému Hormuzskému průlivu riskovat rozpad koalice. Kdyby ale CDU/CSU vládla se Zelenými, bylo by to stejné nebo horší. A ještě horší to bude, až budou vládnout Zelení, SPD a Levice.

Při tomto vývoji pak asi nemůže překvapit, že Američané opravdu spustí cla na evropská auta nebo opravdu spustí sankce proti evropským firmám, které participují na plynovodu Nord Stream 2. A že po brexitu skutečně nabídnou nejlepší možné podmínky Británii, zatímco obchodní vztahy USA s EU se budou komplikovat. Nebude to potom rozhodně jen Trumpova vina.