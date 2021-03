MACHÁČEK: Nord Stream 2 a Orbán v nové konstelaci

Editorial serveru Bloomberg se vyjadřuje k rozhodnutí americké vlády oddálit uplatnění sankcí na rusko-německý plynovod Nord Stream 2. Bloomberg lze považovat za zdroj zatím spíše vlídný k administrativě nového amerického prezidenta Joea Bidena.

Editorial konstatuje, že se americká vláda zatím rozhodla neuplatnit nové sankce na firmy spojené s plynovodem Nord Stream 2, tedy s plynovodem, který zdvojnásobí přímé dodávky ruského plynu do Evropy.

USA se rozhodly, že je pro ně nesmírně důležité vyhnout se konfrontaci s Německem, hlavním podporovatelem a beneficientem projektu. Je tu ale riziko, že vzplane bitva v kongresu a Putin zaznamená geopolitické vítězství.

Výměnou za pozdržení sankcí by Amerika měla tlačit Německo k přijetí větší zodpovědnosti za obranu Evropy proti případné Putinově agresi.

Projekt za 11 miliard dolarů umožní Gazpromu, ruské státní firmě, vyvážet do Evropy 110 miliard kubických metrů plynu ročně, a to pod Baltským mořem do přístavů v Německu. Polsko a Ukrajina přijdou o tranzitní poplatky za plyn, který dosud putoval skrze plynovody na jejich teritoriu. Také se tyto země stanou koncovými zeměmi ruských dodávek a budou více zranitelné proti případnému zastavení dodávek ze strany Ruska. Tím vzniká možnost většího politického tlaku ze strany Ruska. Evropa sice získá více laciného ruského plynu, ale zvýší svou závislost na Rusku.

Dvě americké vlády, většina spojenců v NATO i němečtí Zelení (druhá největší německá politická strana) jsou proti projektu, ale kancléřka Merkelová se ho odmítá vzdát. Americký Kongres schválil v roce 2019 za podpory obou stran sankce, jež se projektu účastní, které ještě rozšířil na finanční služby, pojištění, zajištění i certifikaci projektu. To zafungovalo a stavba se zastavila. Nyní je dokončena z 94 procent a do konce tohoto roku může být hotová úplně.

Biden i jeho ministr zahraničí Anthony Blinken se veřejně postavili proti projektu, a dokonce ho prohlásili za nevýhodný pro Evropu. Nyní se ale rozhodli, že potřebují, aby Německo s novou administrativou více kooperovalo na jiných zahraničněpolitických prioritách nové administrativy.

Editorial navrhuje kompromis. Amerika a EU se musejí shodnout, že až bude plynovod dokončen, bude Rusko garantovat, že plyn bude muset proudit přes Ukrajinu do roku 2024. Pokud ne, bude ruský vývoz plynu sankcionován. Neruští dodavatelé musejí mít přístup do plynovodu Nord Stream 2 a Německo by mělo pomoci Ukrajině a Polsku modernizovat energetickou infrastrukturu a stavět nová zařízení a terminály na dovoz zkapalněného plynu, třeba i amerického.

Biden by si měl také zařídit, že Německo zvýší výdaje na obranu, a dát jasně najevo, že americká trpělivost má své limity a Kongresem schválené sankce mohou být kdykoli spuštěny. Biden by měl být konstruktivní, ale také tvrdý.

Tolik editorial.



Zdá se nám to trochu naivní. Navrhované věci si měla Amerika vymoci dřív, než odložila platnost sankcí, ne to zkoušet až potom. Až bude plynovod zprovozněn, nevymůže si už nikdo nic. Zatím se tedy jedná o velké vítězství německé a ruské diplomacie.

Představa, že skrze Nord Stream 2 bude dodávat někdo jiný než Rusové, je nesmysl. Ať se autoři podívají na mapu. A co jsou ty „jiné“ americké zahraničněpolitické priority? Samozřejmě že jde o tu novou progresivní internacionálu: boj s klimatem, přívětivou tvář k migraci a inkluzi a spřátelení a sbratření se německých a amerických pokrokářů. Vše ostatní bude hrát až druhé housle.