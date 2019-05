MACHÁČEK: Orbán už nepodporuje Webera

PRAHA Poté, co bylo před více než měsícem pozastaveno členství maďarské vládní strany Fidesz v Evropské lidové straně EPP, prohlásil včera maďarský premiér Viktor Orbán, že jeho strana už nepodporuje nominaci Manfreda Webera na post budoucího předsedy Evropské komise.

Zvláštní jsou důvody, které Orbán uvedl. Reagoval na prohlášení Webera z konce března, kdy Weber řekl, že post předsedy Evropské komise nemůže záviset pouze na hlasech maďarských europoslanců za Fidesz, kdy by oni měli poskytnout ty důležité a rozhodující hlasy. V březnu to ale Orbánovi ještě nevadilo, tehdy prohlásil, že Weber je skvělý kandidát na předsedu Evropské komise. Včera změnil názor v reakci na měsíc starý výrok.

Zajímavý je způsob a načasování. Orbán to řekl den po setkání s lídrem italské Ligy a místopředsedou italské vlády Matteem Salvinim a na tiskovce s místopředsedou rakouské vlády Karlem Heinzem Strachem, který ve vládě zastupuje stranu Svobodných, tedy stranu, o které se říká, že jde „o partaj s odérem klozetových nacistů a skrytých xenofobů“ (server Eurointelligence.com).

Stranická šéfka německé CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, zvaná AKK, uvedla, že tentokrát už Orbán opravdu vyslal jasný signál, že chce odejít pryč z EPP. Orbánův blízký vztah s bavorskou CSU už také skončil.

Kdyby Fidesz odešel z EPP, tak na základě současných průzkumů by se pozice lidovců jako nejsilnější evropské frakce zúžila opravdu jenom na jednotky mandátů. S kým by se mohl Fidezs spojit? Buď by vstoupil do Salviniho Evropské aliance pro lidi a národy, nebo spolu s polskou stranou PiS a britskými toryi do frakce ECR, kde je mimochodem špičkovým kandidátem Jan Zahradil z ODS.

Zajímavé je, jaký vliv má na všechny tyto úvahy brexit. Britové jsou sice na cestě ven z EU, ale budou to britští konzervativci, kdo bude rozhodovat, jestli lze do frakce s PiS případně přijmout Fidesz. Mnohem důležitější ale je, že Britové budou mít vliv na výběr předsedy Evropské komise, přestože pak za pár měsíců budou z EU pryč, a tento předseda potom asi předsedou zůstane. Další věc je, že očekávaný dobrý výsledek britských labouristů může opticky a uměle posílit pozici socialistické frakce v EP, která je jinak spíše na sestupu.

Monitor JM usuzuje, že Orbán v EPP nakonec zůstane, protože jako vždy balancuje na hraně. A možná si také spočítal, že se Weber předsedou Evropské komise nakonec vůbec nestane.

Zaprvé AKK neřekla zcela kategoricky, že Orbán musí pryč. Frakce EPP o tom bude jednat znovu až po evropských volbách. A hlavně je tu celá jedna evropská síla, která systém špičkových kandidátů odmítá, a tu vedou francouzský prezident Macron a liberálové z ALDE.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.