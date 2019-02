MACHÁČEK: Proč skončí výroba největšího dopravního letadla světa

Obří letadlo Airbus A380 se přestane vyrábět. Přepravce Emirates si těchto letadel objednal o něco méně, než se čekalo, ale i kdyby si jich objednal víc, zrušení programu by se maximálně na nějakou dobu odložilo.

Pokud se budeme na věc dívat z pohledu prestiže, ve smyslu, že největší letadlo je největší pýchou a „vlajkovou lodí“ nějaké entity (třeba Evropy nebo Ameriky), pak bude nyní Evropa bez svého vlastního obra ztrácet na prestiži, protože americký Boeing 747 neboli Jumbo Jet se bude (zatím) vyrábět dál.

Jenže představa, že čím větší, tím lepší a že jen velikost je otázkou prestiže, je dávno kulturně a civilizačně přežitá. Je to pohled z dob studené války a není jistě náhodou, že i A380 se začal vymýšlet a projektovat v 80. letech.

Od té doby se lidé civilizačně poněkud posunuli. V módě jsou menší věci a menší věci jsou i prestižní – třeba chytré telefony a chytré hodinky. I kultura válčení se mění: místo obřích bombardérů maličké, chytré a sotva viditelné drony.

Kromě velikosti byla atributem studenoválečného boje o prestiž i rychlost. Concorde versus Tu-144. Airbus A380 skončí jako Concorde, i když ten byl z hlediska objemu přepravy skutečně pouhým výstřelkem.

Nešlo samozřejmě pouze o to, mít také něco svého velkého. Predikce letecké přepravy v 90. letech hovořily o tom, že vývoj půjde jednoznačně tím směrem, že obří letadla budou přepravovat lidi do obřích vzdušných přístavů (hubů), odkud se budou cestující distribuovat menšími letadly na menší letiště.

Jenže ta předpověď se tak úplně nevyplnila. Nejen huby, ale i menší letiště jsou schopna přijímat velká a středně velká letadla. Trendem jsou dvoumotorová letadla, která pojmou až 400 lidí, lehčí a s nízkou spotřebou. Trendem nejsou jen huby, ale stále více i „obcházení“, přesněji „oblétání“ velkých hubů.

Ukončení výroby obřího letadla nevypovídá nic o ekonomické situaci firmy Airbus. Díky tomuto oznámení akcie firmy Airbus poskočily vzhůru o pět procent. Příští rok firma prodá 890 letadel oproti 880 v letošním roce. EBITDA vzroste o 15 procent. Credit Suisse odhaduje, že zrušení objednávky na 30 obřích A380 od Emirates je pro firmu finančně neutrální zprávou, protože aerolinky z Perského zálivu si od Airbusu objednají 70 dvoumotorových strojů.

O prospěšnosti konkurence Airbusu a Boeingu pro globální trh se dávno píše v učebnicích. Prospěšnému konci amerického monopolu paradoxně prospělo i to, že vznik firmy vyrábějící airbusy byl původně dotován vládami (americký Boeing zase vojenskými zakázkami). Tato konkurence dvou velkých firem skvěle slouží a dál bude sloužit světu.

Jen ještě jedna poznámka: v médiích se píše, že cestujícím bude chybět komfort cestování v obřích letadlech. To může napsat jen někdo, kdo v A380 nikdy neseděl. Komfort platí pro pár desítek cestujících z business a first class. Pro těch ostatních cca 750 cestujících to byl a vždycky bude v podstatě „dobytčák“ jako každý jiný. Ve economy třídě je většinou sedaček nasekáno jako v Ryanair a klaustrofobie tam jenom kvete.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.