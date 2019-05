MACHÁČEK: Rakouský skandál na Ibize

Masivní skandál na rakouské politické scéně má řadu implikací a vyvolává spoustu otázek.

1. První otázka je, kdo takovou past uspořádal a zinscenoval. Proč ji držel dva roky pod pokličkou a použil ji až před volbami do Evropského parlamentu? Stojí za inscenací opravdu německý komik a satirik Jan Böhmermann? Akce se přitom jeví jako profesionální a nákladná, spíše to tedy vypadá na nějakou profesionální tajnou službu.

Jak jsme ale svědky na Ukrajině po vítězství Volodymyra Zelenského, ale i ve Slovinsku nebo v Itálii, hranice mezi komikem, komedií, politikem, politikou a státem se dnes v podstatě stírá.

2. Také je pozoruhodné, jak jsou Heinz-Christian Strache a jeho pomocník Johann Gudenus hloupí. V dnešní době, kdy lze pořizovat odposlechy a videa skrze chytré telefony, wifi apod., není už prakticky žádné místo bezpečné natolik, aby tu politik mohl říkat něco, o čem nechce, aby se někdo dozvěděl. Mohou sice existovat speciální zabezpečené prostory, ale v dnešní době nelze stoprocentně zabezpečit nic.

3. Nahrávka leccos vypovídá o rakouském politickém systému. O vlivu stran na média, o financování stran a o tom, co se považuje ve světě politických stran za možné v oblasti státních zakázek.

4. Nejde ovšem jen o Rakousko. Nahrávka je stejně problematická pro maďarského premiéra Viktora Orbána. O Orbánovi Strache v roce 2016 řekl, že „jde o jednoho z mála čestných politiků, který nechce vyprodat a zničit Evropu“. Jenom v březnu 2018 navštívili Budapešť čtyři ministři za FPÖ. Na Ples svatého Štěpána v únoru 2018, který ve Vídni pořádala maďarská ambasáda, byli z rakouských politiků pozváni pouze členové FPÖ.

Strache prohlásil, že jeho strana chce vybudovat v Rakousku „stejnou mediální krajinu“, jakou má Orbán. Popisuje, jakou roli měl hrát v Maďarsku rakouský investor Heinrich Pecina, jenž pomohl Orbánovi ovládnout média a zdemolovat zbytek.

5. Stracheho úvahy nejsou příliš pozitivní ani pro image skupiny V4. Strache na nahrávce pléduje za připojení Rakouska k V4 s tím, že to Rakousku umožní „otevřít se na východ a směrem k Rusku“.

6. Steve Bannon, bývalá pravá ruka prezidenta Donalda Trumpa, mezitím vystoupil ve Francii, kde podporuje Marine Le Penovou. Francouzskému prezidentu Macronovi to může pomoci v tom, že bude poukazovat na to, že existuje mezinárodní konspirace krajní pravice od Bannona až po rakouské Svobodné.

7. Zajímavou otázkou je rozdíl mezi realitou a fikcí. Důležité je, že nešlo o reálnou schůzku s reálným ruským oligarchou či jeho neteří. Na druhou stranu, vhled do myšlenkového světa Stracheho i do toho, jak nám vysvětluje, jak to v rakouské politice chodí, je docela reálný i v rámci připravené pasti či inscenace.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.