MACHÁČEK: Ropný deal před svátky a Sandersův sen

Podle agentury Bloomberg je dohoda mezi Ruskem a Saúdskou Arábií o snížení produkce ropy na spadnutí. Lze to prý vyvodit z toho, že Rusko signalizuje ochotu omezit produkci.

Ceny ropy reagují mírným vzestupem.

Ceny ropy se dostaly na nejnižší úroveň za dvě dekády a poptávka se snížila až o 70 procent. Rusko také odpovídá na návrhy amerického prezidenta Trumpa, aby se Rusko a Saúdská Arábie dohodly, s tím, že američtí producenti sníží produkci tržně a automaticky na základě působení tržních sil.

Komentář Christofa Ruehla taktéž na Bloombergu ale jde proti proudu a říká, že spojené intervence politiků a vlád, které mají uměle zvyšovat cenu, nejsou správná cesta.

Skladových kapacit pro vytěženou ropu už se skoro nedostává. Analytici varují, že pokračující pád cen ropy ohrožuje globální ekonomickou stabilitu. Jako by nikdo nebyl schopen vysvětlit, že nízké ceny jsou přesně to, co světová ekonomika potřebuje. Kombinace cenové války a pandemie vytváří podivná a nepravděpodobná spojenectví. Donald Trump vyzývá Saúdskou Arábii a Rusko ke spolupráci na omezení cenových výkyvů.

Dnešní svět má de facto tři hlavní centra ropné produkce. USA, Saúdská Arábie a Rusko dohromady vytvářejí 45 procent světové produkce. Z toho polovina připadá na USA.

Americká energetická nezávislost (nebo spíše americká energetická dominance, jak říká Donald Trump) je důležitým strategickým aktivem. Americké firmy, jež těží z břidlic, jsou uprostřed procesu finanční restrukturalizace, která je docela typická pro lecjaká nová odvětví, i když bolestivá pro jednotlivé firmy. Tlak na restrukturalizaci byl citelný už před koronavirem.

Pokud v Rijádu či Moskvě doufali ve zničení nového amerického ropného průmyslu, spletli se. Americký finanční sektor umí podobné disrupce řídit. Aktiva vymění vlastníky, dluh se restrukturalizuje, ale technologie zůstane a těžba bude pokračovat s větší efektivitou na jeden barel. Americká ekonomika je dostatečně diverzifikovaná a tamější finanční sektor dostatečně silný na to, aby to ustál. To Rusko je daleko zranitelnější vůči nedostatku skladovacích kapacit, tamější výrobci možná budou muset zastavovat výrobu z technologických důvodů.

Dlouhodobá kooperace na omezení cen ropy by musela vést ke státním intervencím, kvótám a v případě USA k importním restrikcím. Svobodná soutěž je lepší a koneckonců silná americká ropná produkce se zrodila právě ze svobodné tržní soutěže.

NaReuters Breakingviews píší, že Bernie Sanders sice právě oficiálně odstoupil ze soutěže o post amerického prezidenta, ale jeho sen o univerzálním a dostupném zdravotnictví možná – po zkušenosti s pandemií – nikdy nebyl blíž k uskutečnění.

Poznámka Monitoru JM:

Jestli je v Americe něco opravdu špatně, je to zdravotnictví. Desítky milionů lidí nemají pojištění, systém je fragmentovaný a i tak vytváří neuvěřitelných 20 procent HDP. I průměrní lékaři jsou neuvěřitelně přepláceni a jejich služby jsou závratně drahé, oni sami i nemocnice utrácejí nekřesťanské peníze za pojistky a právníky. Je téměř jisté, že až krize opadne, bude Amerika muset své zdravotnictví změnit.

S ostatními Sandersovými nápady to tak snadné nebude: zrušení studentského dluhu, nepodmíněný příjem, zelený deal, dekriminalizace ilegálního překročení americké hranice.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.