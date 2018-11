MACHÁČEK: Rusko přestane být agresivní, jen když k tomu bude donuceno

PRAHA Jakub Grygiel píše v článku pro American Interest o tom, jak dát do pořádku vztahy Západu s Ruskem.

Půjde to podle něj jenom tak, že Západ dá jasně najevo, že geopolitický pořádek na západních hranicích Ruska je stálý, pevný a neměnný. Jediná cesta, jak mít dobré vztahy s Ruskem, spočívá v tom, umět ho odstrašit.



Rusko bude vždy pokračovat ve svém predátorském chování – kdykoli a kdekoli uvidí možnost. Kdokoli si myslí, že harmonizace lze dosáhnout jinak, je buď naivní, nebo má s Putinem nějaké krátkodobé byznysové zájmy.

Rusko se nestane mírumilovným evropským státem samo o sobě. Musí být donuceno přestat se svým agresivním chováním. Netýká se to pouze Evropy. Teprve efektivním zastrašením Ruska bude Amerika dlouhodobě schopna konkurovat Číně.

Autor dále píše, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je posílení vojenské přítomnosti NATO a USA ve střední Evropě.

Eli Lake v článku pro Bloomberg vyjadřuje pochopení pro to, že američtí senátoři (a to i ti republikánští) jsou rozzlobeni tím, jak rychle prezident Donald Trump a ministr zahraničí Mike Pompeo sňali zodpovědnost za vraždu novináře Chášukdžího ze saúdského korunního prince zvaného MbS. Obává se ale toho, že se v Senátu volá po konci obvyklých vztahů se Saúdskou Arábií. Jistě Amerika nemůže předstírat, že se nic nestalo, a měla by proti saúdskoarabským činitelům spustit sankce ve smyslu Magnitsky Act, jež používá proti jednotlivcům z Ruska.

Chybou by ale podle Lakea bylo, kdyby Amerika vycouvala z podpory jemenského konfliktu úplně. Neznamená to totiž, že by Saúdové přestali v Jemenu bojovat. Íránské dodávky raket jemenským povstalcům Saúdy nepřestanou znepokojovat. A když se Amerika stáhne, bude nakupovat rakety z Ruska a Číny.

Rusové už nabízejí Saúdům 400 protiraketových systémů. Přitom saúdský systém protivzdušné obrany dosud stál na amerických technologiích. A když Saúdové přestanou bojovat, opustí snad Íránci dobrovolně Jemen? Proč by měla Amerika sama sebe trestat za saúdskoarabské zločiny.

Po volbách do Evropského parlamentu se čeká vstup europoslanců za Macronovo hnutí En Marche! do liberální frakce ALDE (jeho členem je i české hnutí ANO) nebo alespoň velmi úzká spolupráce či aliance En Marche! s ALDE.

Zajímavý vývoj se ale čeká i na pravici. Liga italského ministra vnitra Mattea Salviniho se chystá opustit ultrapravicovou frakci, již sdílela například s Marine Le Penovou, a vstoupit po volbách do euroskeptické frakce ECR. Ta byla až dosud politickým domovem britských konzervativců, kteří jsou však na odchodu z EU. Tzv. spitzenkandidátem ECR je český europoslanec Jan Zahradil. Injekce europoslanců za Ligu by pro frakci ECR mohla být oživujícím povzbuzením, jež po odchodu Britů bude nutně potřebovat.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.