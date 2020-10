MACHÁČEK: Sázka na americké volby je dost riskantní

John Authers na serveru Bloombergu dobře sumarizuje vyhlídky nastávajících amerických prezidentských voleb. Favoritem je stále Joe Biden. Vyhraje, pokud si udrží všechny státy, které vybojovala Hillary Clintonová v minulých volbách, a získá tři státy, které Clintonová minule poměrně těsně ztratila – Pensylvánii, Michigan a Wisconsin.

Průzkumy naznačují, že ve všech těchto třech státech by Biden vyhrát měl. Ale žádný z těchto států s velkou pravděpodobností neoznámí volební výsledek v úterý večer, protože teprve v úterý začne sčítání předčasného a korespondenčního hlasování. Ale ve všech těchto státech bude výsledek velmi těsný a vyhrát zde mohou i republikáni.

Sám autor by na výsledek moc peněz nesázel. Vítězem bude ten, kdo zmobilizuje více voličů, kdo probudí lidi s názorem a preferencí, aby k volbám opravdu přišli. Aktivisté obou stran jsou velmi motivovaní a všichni se v rámci přesvědčování musejí nějak popasovat s pandemií. Podle průzkumu firmy Bianco Research se Trumpovi zatím daří stejně dobře jako před čtyřmi lety, ale Bidenovi se daří lépe než Clintonové.

…

Joe Biden vede v průměru o 7 až 8 procentních bodů, takže pokud Trump vyhraje, musela by se potvrdit teorie, že jsou průzkumy zase špatné a neumějí spočítat faktor společenské hanby či ostudy spojené s tím, že se nějak prozradí, že jste průzkumníkům řekl, že budete volit Trumpa. Deník The Wall Street Journal v této souvislosti oslovil Roberta Cahalyho, šéfa průzkumné skupiny Trafalgar, jež jako před čtyřmi lety i letos předpovídá Trumpovo vítězství. Trafalgar Group má jakýsi recept či metodu, kdy tento faktor hanby či obav ze stigmatizace umí započíst. Sice neprozradí přesně jak, ale alespoň trochu to naznačuje.

Mainstreamová média běžně označují Trumpa za bílého nadřazence, diktátora, blba, kreténa, fašistu a lháře. Mnozí lidé, kteří sice například Trumpa moc nemusejí, ale budou ho volit, protože výsledky jeho vlády nepovažují za špatné, se mohou ostýchat říci to cizímu člověku po telefonu.

Cahaly k tomu dodává: Babička řekne, to je ale krásný vnouček. Vy sice víte, že vnouček není krásný, ale že vypadá nemocně a dost divně, přesto odvětíte: Ano, jistě, je. (He sure is.)

Canaly tvrdí, že má recept na to, jak započíst, když někdo řekne, že bude volit kandidáta A, ale ve všech dalších politických otázkách podporuje program kandidáta B.

Průzkumníci se podle něj příliš spoléhají na telefonování a lidé se více než dřív mohou obávat, že jejich preference nějak unikne na internet nebo na Facebook. A kdo má náladu se někomu po telefonu svěřovat třeba v úterý večer?

Sám Cahaly vůbec není Trumpův podporovatel. Je prý pouze v jeho byznysovém zájmu, aby jeho firma odhadla výsledek správně.

…

V amerických volbách zpravidla platí, že pokud se ekonomice nedaří, prezident svůj post podruhé nikdy neobhájí. Tedy pandemie sice způsobila obrovský propad ekonomiky a velký nárůst nezaměstnanosti, ale co to znamená, že se ekonomice „nedaří“?

Ve třetím čtvrtletí americká ekonomika dosáhla oproti druhému čtvrtletí rekordního růstu 33,1 procenta, a to dokonce poté, co většina vládních transferů a záchranných programů už vyschla. Vývoj amerického HDP splňuje předpoklady oné křivky typu V. Spotřeba služeb vzrostla o 25 procent, spotřeba zboží o 9,5 procenta.

Uvidíme, co udělá druhá vlna a případný druhý lockdown. To už ale bude po volbách.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.