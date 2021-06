MACHÁČEK: Stádní myšlení a věda ve službách ideologie a politiky

Gerard Baker vyjadřuje v deníku The Wall Street Journal názor, že americké stádní myšlení ve vědě funguje vlastně podobně jako čínská represe. Pochodování v ideologických šlépějích je ale neodpustitelné ve společnosti, kde má člověk možnost volby.

Než se necháme unést popisem nezdarů, lhaní a falšování v čínském komunistickém systému a pořádku, měli bychom se prý zaměřit na prohnilost v kritických článcích americké občanské společnosti, která je stejně znepokojivá.



Čínští komunističtí aparátčíci jsou ve věci úniku viru a pandemie určitě vinni kombinací nekompetentnosti, bezohlednosti a podvádění. V autoritářském a totalitním režimu má ale málokdo na výběr. V USA se vědci, úředníci, žurnalisté, politici a manažeři technologických společností rozhodli zakázat a potlačit příběh o úniku viru z čínské laboratoře nikoli ze strachu z uvěznění či popravy, ale o své vlastní vůli, třeba na základě ideologických motivů nebo politického angažmá. Čí vina je potom horší?

Pořád bylo opakováno, že teorie o úniku z čínské laboratoře je vyvrácena, ale ono nebylo od začátku povoleno ji ani seriózně zvažovat a diskutovat o ní. Nejváženější autority ve vědecké komunitě byly první, kdo blokovaly seriózní zkoumání toho, že patogen unikl z čínské laboratoře.

Kolektivní dopisy vědců v časopisech Lancet a Nature z počátku pandemie odmítly teorie o úniku viru z laboratoře a odsoudily podobné úvahy jako konspirativní teorie.

Ukázalo se, že i vědci podlehli obsesi odmítat cokoli, co řekne či naznačí Donald Trump. Svou roli určitě hrálo to, že kdokoli, kdo by tvrdil to samé co Trump, se bál, že bude obviněn z rasismu místo toho, aby se věnoval vědecké empirii a zkoumání důkazů.

Podobně absurdně se angažovali američtí vědci, když účast v protestech BLM prohlašovali za epidemiologicky neškodnou, zatímco účast v protestech proti lockdownu a restrikcím prohlašovali za bezohlednost.

Jak vypátrala Katherine Ebanová v časopise Vanity Fair, úředníci ze dvou oddělení amerického ministerstva zahraničí varovali před vyšetřováním úniku z laboratoře, protože by se tím mohla „otevřít konzerva plná červů“.

Největší díl odpovědnosti leží ale na médiích. Byly doby, kdy se novináři vyznačovali zvědavostí. Nyní se starají jenom o to, zda připravovaná story zapadá do jejich předem připraveného názoru a narativu a do angažmá politického boje.

Je pravděpodobné, že čínská vláda špatně organizovala výzkum a záměrně dezinformovala veřejnost. Jenže v Číně tak asi mnozí činili ze strachu založeného v systému na potlačování informací. V USA je svoboda ústavně chráněná, a přesto vědci, byrokraté a novináři dělali až na výjimky totéž.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.