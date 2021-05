MACHÁČEK: Únik z čínské laboratoře je zase na stole

Editorial deníku The Wall Street Journal píše o tom, že americký prezident Joe Biden nařídil americkým tajným službám zabývat se otázkou původu covidu-19. Přitom prý před pár týdny nakázal ministerstvu zahraničí podobnou vyšetřovací skupinu uzavřít. Jde tedy o docela zásadní obrat, protože se v poslední době poněkud protrhla stavidla naznačující únik z laboratoře ve Wu-chanu.

Americký senátor Tom Cotton už v lednu 2020 prohlásil, že „tento koronavirus může vyústit v globální pandemii. V čínském Wu-chanu existuje jediné čínské zařízení na úrovni biobezpečnosti číslo 4, superlaboratoř, kde se pracuje s nejvíce smrtícími patogeny na světě.“



Ptát se na to, odkud pochází vir a jestli náhodou nepochází z této laboratoře, bylo vždycky normální a rozumné. Původ viru z wu-chanské laboratoře 6. února 2020 potvrdil dokonce čínský vědec Botao Siao z Jihočínské univerzity, než čínská vláda publikaci tohoto molekulárního biomechanika za pár dní vymazala a stáhla.

Pak čínská komunistická strana přešla do protiofenzívy. Čínský velvyslanec ve Washingtonu označil teorie o úniku z laboratoře za „naprosto šílené“ a hrozící vyvolat „rasovou diskriminaci a xenofobii“. A americká progresivní média uposlechla. Washington Post obvinil senátora Toma Cottona z toho, že „opakuje dávno vyvrácené konspirativní teorie“ a The New York Times napsal, že „senátor Tom Cotton opakuje nesmyslné teorie o původu koronaviru“.

Rovněž vědecká komunita stanovila tehdy mantinely. Vědecký časopis Lancet 19. února 2020 publikoval prohlášení vědců, které odsuzuje „konspirativní teorie naznačující, že covid-19 nemá přírodní původ“. Někteří vědci potichu nesouhlasili, ale prohlášení vědců bylo dále šířeno jako důkaz, že únik z laboratoře je vyfabrikovaná kauza.

Prohlášení vědců v časopisu Lancet inicioval Peter Daszak, jehož neziskovka spolufinancovala výzkum ve Wu-chanu, takže měl konflikt zájmů. Tři tehdy podepsaní petenti posléze změnili názor.

Hlavní americká tvář pandemie, profesor Anthony Fauci, odmítl v květnu 2020 v rozhovoru pro National Geographic teorii o úniku z laboratoře. Ale Fauciho institut poskytoval granty Daszakově neziskovce. Americká vláda sice nefinancovala přímo výzkum, který způsobil pandemii, ale podle WSJ tu problematická vazba existuje.

Mike Pompeo a Donald Trump opakovali teorii o možném původu viru v laboratoři pořád, ale třeba CNN hlásila, že „Fauci zničil Trumpovu teorii o původu koronaviru“.

Jenže přírodní původ viru nikdo zatím nedokázal. Dokument amerického ministerstva z letošního ledna praví, že „americká vláda má důvod věřit, že několik zaměstnanců wu-chanského institutu onemocnělo na podzim 2019 se symptomy konzistentními s covidem-19.“ Dokument též zdůrazňuje vazby institutu ve Wu-chanu na čínskou armádu. A doktor Fauci před týdnem nakonec uznal možnost úniku z laboratoře.

Tento měsíc skupina vědců publikovala článek pro změnu v časopise Science, kde se praví, že „teorie o náhodném úniku z laboratoře jsou důvěryhodné“.

Podle deníku WSJ mělo vyšetřování začít už před rokem, ale média ve službě politických stran a ideologií to neumožnila. Tady vidíme, kam nás může přivést stádní myšlení.

Nejde přitom o to, kdo má pravdu a čí ego vítězí. Jde o to, rozumět tomu, jak zabránit příští pandemii, jak lépe řídit nebezpečné laboratoře a jak chránit lidstvo.

Tolik WSJ. To, že Amerika nepřímo financovala výzkum v čínském institutu, není hloupé a zlovolné, ale vcelku pochopitelné. Ještě před pár lety vládla představa, že se Čína zapojením do globalizace změní k lepšímu, a tahle politika prostě měla nějakou setrvačnost. Leckdo si asi řekl, kde jinde mírumilovně spolupracovat než v medicíně.

Druhá otázka se týká vědy. Stádní myšlení zjevně ovládá vědeckou komunitu stejně jako každý jiný obor. Co to znamená „věřit vědě“? To, že každou teorii je třeba hned a důsledně skepticky rozebrat, napadnout, testovat a zkusit vyvrátit. To je podstata vědy. Snad nejhorší ze všeho jsou kolektivní provolání vědců. A otázka třetí: copak dalšího hezkého, soudruzi v čínském institutu, teď právě pečete a připravujete?

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.