MACHÁČEK: USA varují Evropu s Nord Stream 2

USA se opět ostře vyjádřily proti rusko-německému plynovodu Nord Stream 2, který rozděluje Evropskou unii a zvyšuje německou závislost na ruském plynu. Plynovod také funguje jako faktor, který narušuje atlantické vztahy.

Americký velvyslanec v Berlíně Richard Grenell v dopise německé vládě, který vydal Bild am Sonntag, argumentuje, že nový plynovod ohrožuje bezpečnost Ukrajiny. Podobný dopis Grenell publikoval už jednou, když varoval německé firmy před angažmá v Íránu. Nyní varuje firmy, které se angažují na projektu Nord Stream 2, že mohou skončit na americkém sankčním seznamu.



Německo ani EU moc nemají, jak se případným americkým sankcím bránit. Německá rozpočtová pravidla pomáhají vytvářet chronické přebytky platební bilance, Německo je závislé na exportu. Německá obranyschopnost je ochromena dlouhodobým podinvestováním a EU či eurozóna ani nemají společný dluhopis.

…

Jedním z témat posledních dnů je také rozšíření většinového hlasování v Evropské radě. Požaduje to Manfred Weber, hlavní kandidát CDU a lidovecké frakce na předsedu Evropské komise. Rozšíření se objevuje jako téma nové úzké kooperace mezi Německem a Francií v bezpečnostní politice. Německá kancléřka Angela Merkelová před časem v projevu prohlásila, že většinové hlasování v Radě je potřeba pro zajištění bezpečnosti Evropy.

Zde bychom dodali, že nejlépe bude obranyschopnost Evropy zajištěna například tím, že budou členské státy odvádět slíbené výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP.

Důležitější je – a píše o tom dnešní deník Financial Times –, že Evropská komise navrhuje, aby se v daňových věcech rozšířilo většinové hlasování v Evropské radě. Evropská komise navrhuje, že je třeba „přehodnotit tradiční pojetí suverenity“. Otázka podle komise nezní, jestli, ale pouze „kdy a jak“ je třeba tuto suverenitu přehodnotit.

Evropské komisi vadí, že není schopna přehodnotit odpor některých členských států k dani z finančních transakcí, k digitální dani, k sjednocení základu daně z příjmu a sladění veškeré metodiky DPH. Otázkou ale je, proč s tímto materiálem, která nemá šanci na schválení kvůli odporu států, jako je Irsko, Malta, Lucembursko, ale i zemí střední Evropy, přichází Evropská komise před volbami do Evropského parlamentu, když podobné návrhy budou na řadu voličů i politiků působit doslova jako rudý hadr. Takže nejenže to nikdy neprojde, ale ještě to bude využito všemi bojovníky proti zlému Bruselu.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.