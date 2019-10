MACHÁČEK: Facebook jako nejmocnější adolescent, píše Rachman

PRSHS Podle komentátora Financial Times Gideona Rachmana zrodila éra Instagramu novou společenskou třídu tzv. influencerů (ovlivňovačů), kteří umějí přesvědčovat své followery (následovníky), co nakupovat a co si o čem správně myslet.

Ale největším samotným influencerem je Facebook, který vlastní Instagram, WhatsApp i Facebook jako takový. S téměř třemi miliardami uživatelů představuje Facebook masivní globální politickou sílu, která je obviňována z lecčeho – od ovlivňování amerických prezidentských voleb až po genocidu v Barmě. Ve svých 35 letech je zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg vynikajícím inženýrem i obchodníkem. Teď ale musí ukázat, že je taky skvělým politikem. Pokud se jím nestane, může být jeho dítě rozbito nebo „vyregulováno z existence“. Největší a nejjednodušší nebezpečí pro Facebook spočívá v tom, že ho politici označí za vydavatele místo za platformu, která bude zodpovědná za každou publikovanou lež. V takovém případě bude Facebook zničen přívalem žalob. Vládní regulace ale mohou firmu také spasit. Jako každému teenagerovi mu může jedině prospět, pokud bude mít nastaveny určité limity. Na svém originálním trhu čelí Facebook různým kritikám. Pravice a Trump ho osočují, že je vždy proti Trumpovi, levice ho osočuje, že je zodpovědný za Trumpovo zvolení. Podobné je to v Británii, kde je Facebook obviňován z brexitu. V Asii je Facebook obviňován z iniciace násilí proti Rohingům – a v Číně je rovnou zakázán. V reakci na to všechno Facebook používá externí ověřovače faktů, pokouší se vyhledávat falešné zprávy a zakazuje advokáty terorismu a nenávisti. Hranice mezi svobodou projevu je ovšem tenká, a Facebook proto přichází s nezávislou dozorčí radou, kterou poněkud grandiózně přirovnává k americkému Nejvyššímu soudu. V Německu vychází Facebook vstříc místní legislativě a neumožňuje popírání holokaustu apod. Podle autora je tento vývoj zajímavý, a i když může být ekonomicky správné firmu rozdělit, politicky správné to není. Sociální sítě jsou faktem, který tu zůstane, i kdyby někdo Facebook zavřel. Náš komentář: Je typické, že k Facebooku se zase vyjadřuje někdo, kdo s ním asi nemá velkou zkušenost. Manipulace a zlo spojované s Facebookemn totiž spočívá ve vytváření emoční závislosti (například zpožďování lajků za účelem větší frekvence klikání a větších příjmů z reklamy) – a tato závislost je škodlivá podobně jako závislost na drogách, nikotinu či alkoholu. Firma tuto závislost vytváří skrze algoritmy záměrně. A podobně jako vlády za tímto účelem vyšetřovaly tabákové firmy, měly by vyšetřovat i Facebook. Pokud Facebook kritizují politici zprava i zleva, spíš by se zdálo, že vše bude víceméně v pořádku. Jenže opak je pravdou. Facebook prohlubuje a zostřuje polarizaci společnosti, extremizuje názory, dává jim emoční nádech a vytváří bubliny a ozvěnové komory – a algoritmy to všechno podporují zcela záměrně. Facebook zase zcela záměrně živí alergii na disentní názor a jeho odsuzování, pokud se náhodou takový názor ocitne v cizí bublině. Je zcela běžné, že lidé si vyjadřují solidaritu přes Messenger, protože se bojí to či ono ve své bublině napsat ze strachu z virtuální šikany a lynče. Aby toto mohlo být regulováno, musela by společnost a politika pochopit a POJMENOVAT, že polarizace společnosti i ostrakizace jiných názorů jsou škodlivé a nechtěné věci a jevy. Regulace a zákazy fake news jsou OK, ale k ostré polarizaci společnosti stačí polopravdy, pokroucené pravdy, fakta nasvícená SOUSTAVNĚ z jednoho úhlu, vytrhávání z kontextu a souvislostí a podobně. Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.