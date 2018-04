Mše za Kardinála Berana: Duka varoval před rostoucí mocí komunistů

PRAHA Chvíle, kdy se komunisté přes volební porážku dožadují stále většího podílu na moci, patří podle kardinála Dominika Duky k rozhodným hodinám českého národa. „O to větší zodpovědnost je na hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo,“ řekl v sobotu Duka ve svém kázání při mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou slouží u příležitosti repatriace kardinála Josefa Berana. Bohoslužba je sloužena ke cti sv. Vojtěcha. Za svá slova sklidil Duka bouřlivý potlesk.

Duka připomněl, že sv. Vojtěch i kardinál Beran řešili stejné otázky bytí či nebytí národa, jako se řeší dnes. Vždy jde o člověka, o lidství. „Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo,“ řekl Duka.



Kardinál Duka ve svém kázání stavěl vedle sebe osudy sv. Vojtěcha a kardinála Berana. Sobotní mše je sloužena ke cti sv. Vojtěcha, kardinál Duka slavnostně do chrámu vnesl lebku českého patrona. „Obhajoba lidské svobody, zápas s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití, jako i o pravdivost života duchovních. To byl misijní program obou našich velkých exulantů,“ uvedl.

Ostatky byly slavnostně pčivítán na pražském arcibiskupství

Kardinála Berana Duka přivítal jako jeho nástupce na svatovojtěšském stolci, jak se říká pražskému arcibiskupství. „Buď vítán, (...), Ty, který jsi v rozhodnou chvíli nemlčel, neboť jsi mlčet nesměl. Vracíš se z vyhnanství opět v rozhodnou hodinu. A jako tehdy jdeš s relikvií sv. Vojtěcha, který z našich patronů mohl nejsilněji pomoci v onu rozhodnou hodinu, neboť postava sv. knížete Václava byla pošpiněna nacistickým zneužitím,“ uvedl Duka.

Procesí s ostatky kardinála Josefa Berana se dopoledne vydalo ze Strahovské baziliky směrem na Hradčany a nakonec do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Začal tak hlavní den slavnostního přivítání kardinála Berana ve vlasti.

V bazilice na Strahově byly ostatky kardinála Berana přes noc na připomínku toho, že v tomto místě pronesl své poslední kázání před zatčením komunistickými bezpečnostními složkami 18. června 1949. Z kázání se dochoval jen úryvek, který v sobotu zazněl před zahájením průvodu.

Duchovní perzekuovaný nacisty i komunisty

Ze Strahova se procesí vydalo za zpěvu mariánských litanií. Když průvod míjel Loretu, rozezněla se její zvonkohra. V její blízkosti bylo vězení Státní bezpečnosti zvané Domeček a řada vězněných lidí se jen díky zvuku zvonků dozvěděla, kde se nachází.



Ceremoniář kardinála Dominika Duky Vojtěch Mátl připomněl, že ani kardinál Beran často nevěděl, kde je právě internovaný, dozvěděl se to například z hlášení o výkupu kůží.

Berana věznili nacisté v koncentračním táboře Dachau, komunisté ho 16 let internovali a poté vyhostili ze země.