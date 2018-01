Můj soused prezident. Topolánek v Dejvicích voliče nepochytal, lidé ho spíš kritizovali

PRAHA Do prezidentské volby, v níž si Češi sami zvolí prezidenta, zbývají dva dny. Reportéři serveru se již ve čtvrtém dílu seriálu Můj soused prezident vydali do pražských Dejvic, kde má jeden z uchazečů o místo na Hradě – Mirek Topolánek - luxusní byt o rozloze zhruba tři sta metrů čtverečních. Sousedé protřelého expremiéra v sousedství sice vnímají, většinu z oslovených ale nepřesvědčil.

Nedaleko Vítězného náměstí v pražských Dejvicích na zvonku svítí nápis „TopTal 21“. Na této adrese bydlí bývalý premiér Mirek Topolánek se svou manželkou Lucií Talmanovou.

Setkání není náhoda

Ti, kteří bydlí v těsném sousedství, jsou si dobře vědomi, že setkání s expolitikem na ulici není náhoda. Ve vedlejších ulicích už ale většina obyvatel netuší, kdo z politiků v domě na rohu bydlí.

„Vím, že kousek odsud bydlí jeden nejmenovaný politik z komunistické strany, ale že tu bydlí i pan Topolánek? To jste mě překvapili,“ odpovídá na dotaz novinářů serveru Lidovky.cz jedna z náhodně vybraných respondentek nedaleko od domu kandidáta.

Jako kandidát ji však zrovna nepřesvědčil, ačkoli přiznává, že na Hradě by byl kdokoli lepší než Miloš Zeman. Na něm jí vadí zejména to, že neumí potlačit své osobní postoje, když jedná za stát. Jak sdělila, hlava státu by také měla být reprezentativní a těšit se zdraví.

VIDEO: Můj soused prezident. Ani Zemanovy Stodůlky se neshodly, zda ho znovu volit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Několik z respondentů před kamerou prozradilo, že oznámení Topolánkovy kandidatury vnímali zprvu jen jako vtip. „Nevěřil jsem tomu,“ prozradil mladík s tím, že za jeho krokem vidí především snahu rozptýlit hlasy voličů. „Už neví, co se sebou, tak se zrovna rozhodl, že bude kandidovat,“ míní mladá žena, která vzápětí prozradila, že bývalého premiéra rozhodně volit nebude. Není prý natolik přesvědčivý, vyčetla mu i jeho minulost.



A nebyla jediná. „Zklamaly mě jeho korupční aféry, proto mu tak moc nevěřím. Česko by mělo mít prezidenta, na kterého budeme moct být pyšní,“ řekla mladá maminka na cestě ze školky.

Mezi jeho sousedy ale redakce objevila i několik lidí, kteří jsou pevně rozhodnuti, že svůj hlas odevzdají právě Topolánkovi. „Nedělá podrazy,“ sdělila rozhodně postarší dáma se psem.

„My jsme s manželem pro Topolánka, vždycky jsme byli i pro ODS,“ dodala. Příznivců ale bylo mezi desítkami oslovených lidí všeobecně méně než v předešlých dílech seriálu Můj soused prezident o Zemanovi, Drahošovi a Horáčkovi.

Jak sousedé mluvili o dalších kandidátech? Podívejte se: