Můj soused prezident. Horáček pomohl městu, Zeman je ale protřelejší, líčí obyvatelé Roudnice

PRAHA Do prezidentské volby, v níž si Češi sami zvolí prezidenta, zbývá necelý týden. Reportéři serveru se již v třetím dílu seriálu Můj soused prezident vydali do Roudnice nad Labem, kde má jeden z uchazečů o místo na Hradě - Michal Horáček - luxusní vilu za desítky milionů. Sousedé známého hudebního textaře a zakladatele sázkové kanceláře jej vnímají hlavně jako osobu, která pomohla rozvoji města. Mnohé přesvědčil natolik, že jej budou volit.

V přibližně třináctitisícové Roudnici nad Labem prezidentské volby nejsou tématem číslo jedna. „Kdo tady bydlí z prezidentských kandidátů? Jo, to bude ten, jak se jmenuje... Horáček?“ odpovídá na dotaz novinářů serveru Lidovky.cz jedna z náhodně vybraných respondentek nedaleko od kandidátova domu obehnaného tlustou kamennou zdí. Jako kandidát ji prý zrovna nepřesvědčil. Volit jej nebude. Možná ani nikoho dalšího, jak vzápětí dodává.



Oprava hřbitovů i chodníků

Na druhou stranu, Horáček často u svých sousedů boduje. Jeho působení ve městě je nejčastějším motivem v odpovědích tamních obyvatel. „Dost se angažoval v opravě židovského hřbitova, udělal nám tu zvonici, i nám tu nechal postavit sochu Sokrata, vybudoval tu hezké zátiší namísto garáží,“ pochvaluje si jeho komunální snažení jedna z maminek.

„I to mluví pro něj, pro Roudničany vybudoval něco hezkého,“ dodala s tím, že je spokojená i s tím, že ze sebe údajně dostatečně smyl fámy ohledně jeho role v StB za minulého režimu.

Rozdělený národ

S tím souhlasila například i postarší paní na cestě k nedalekého obchodu. „Městu pomohl,“ odpověděla rozhodně na dotaz, co jej podle jejího míněné předurčuje k tomu, aby se Horáček stal hlavou státu. „Miluji ho, i mí kamarádi hudebníci ho podporují. Zasloužil se například o záchranu zdejší nemocnice,“ podotkl obyvatel Roudnice, který jej bude volit.

Jestliže několik obyvatel zmínilo jeho pomoc městu, někteří se do něj obouvají za to, že podle nich nemá na to porazit současného prezidenta Miloše Zemana. A nebo za to, že nemá politickou minulost. „Oceňuji jeho inteligenci, ale myslím, že Zeman je protřelejší jako politik,“ sdělila další respondentka.

Nedá se tedy říci, že by malý „výzkum“ mezi obyvateli Roudnice, ukázal na jednoznačnou podporu tamních obyvatel svému sousedovi. Jeden z nich dokonce zmínil možnou překážku v Horáčkově „zaplutí“ do světa na hranici hazardu. Navzdory tomu lidé často kvitovali jeho vzdělání, jazykovou vybavenost a kultivované chování.

