Na činnosti české armády v Afghánistánu se nic měnit nebude, řekl zástupce náčelníka generálního štábu

PRAHA Na činnosti české armády v Afghánistánu se ani po zabití tří vojáků nic nemění. Novinářům to ve středu řekl zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun. Česká jednotka podle něj po incidentu neztratila svého ducha. Podle kaplana společného operačního centra ministerstva obrany Vladimíra Hudouska je situace u české jednotky poměrně stabilizovaná.

„Na činnosti armády se nemění nic, my pokračujeme v plnění svého úkolu,“ řekl Baloun. Podle něj se jednotka v Afghánistánu vrátí do standardního režimu poté, co se na několik dní po teroristickém útoku, který stál život tři vojáky, zaměřila na jiné úkoly. Teroristický útok se podle Balouna vyšetřuje a poznatky poslouží k dalšímu výcviku vojáků, aby se podobným incidentům předešlo. Smrt tří kolegů se podle Balouna ostatních českých vojáků hluboce dotkla, na druhou stranu ale jednotku ještě víc stmelila a vojáci neztratili svého ducha.

Velitel jednotky Daniel Cekul po pietním přivítání novinářům řekl, že ostatní vojáci nesou ztrátu svých druhů ve zbrani navzdory smutku velice statečně. „Nejsou zlomeni, jsou odhodláni nadále plnit úkoly,“ řekl. „Jsem překvapen, jak silnou mám jednotku a jak dobří ti vojáci jsou,“ dodal. Podotkl, že zabití vojáci patřili mezi nejlepší.



Podle Hudouska, který jednotku po útoku navštívil, je situace mezi českými vojáky poměrně stabilizovaná. Vojákům se zpracováním událostí pomáhají kaplan, který působí u jednotky, a dva vojenští psychologové, kteří dorazili z Česka. Jednotka se ve středu ráno podle Hudouska s padlými důstojně rozloučila. „Byli to hlavně kolegové, kamarádi, kteří se s nimi emotivně loučili, bylo vidět, že k sobě měli velmi dobrý vztah,“ řekl.

