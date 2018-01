Na ‚tituly‘ mezi kandidáty vede Drahoš, jazyky akcentuje Horáček

PRAHA Stávající prezident Miloš Zeman je hrdý na to, jak v cizině rozpráví spatra anglicky i rusky. Ač bývá za chyby v obou jazycích kárán, není z kandidující devítky asi tím nejchaběji připraveným prezidentským adeptem.

Je to přesně pět let, co se v televizi Prima udála překvapivá věc. Americký novinář a rusista Erik Best začal ve studiu – bez varování – hovořit na dva favority prezidentské volby anglicky a rusky. Zatímco nervózní Jan Fischer hlavně mával rukama (ale měl lepší výslovnost), Miloš Zeman mluvil suverénněji, byť s výrazným kolínsko-pražským přízvukem. Za uplynulých pět let se ovšem Zeman několikrát ztrapnil, když v jeho projevech zazněla slova jako „bamblbam“ či „passy“.

V probíhajícím klání o Hrad už na téma jazykové zdatnosti dvakrát zahrál Michal Horáček. Ten dle svého životopisu umí anglicky, rusky a latinsky (má i státnice). „Jsem jiný naprosto ve všem. Naprosto. Umím jazyky, mám vzdělání a mám za sebou nějaké v Česku dobře známé dílo. Nic z toho Karel Schwarzenberg za sebou nemá,“ řekl v prosinci 2016 v Deníku. Svých slov pak litoval, označil je i za chybu. Přesto v nedávném duelu na Seznam.cz zkusil vytáhnout jazykovou kartu i na Jiřího Drahoše, někdejšího šéfa Akademie věd, jehož se anglicky otázal na migrační kvóty. „Nezlobte se, ale nejste ten, kdo by mě měl zkoušet z angličtiny,“ nepřistoupil profesor Drahoš na Horáčkovu výzvu. Později na Facebook přidal svůj projev z ústavu CERGE-EI, kde spatra a dobře hovoří anglicky. Silnější je však v němčině; domluví se rusky a jako rodilý Slezan i polsky.

K pasivní polštině se hlásí i Mirek Topolánek, který už jako předseda vlády v cizině či na Radě Evropy anglicky hovořil. V premiérském životopise se ještě pyšnil „pasivní znalostí němčiny a ruštiny“. Asi nejjistějším v cizím jazyce je bývalý velvyslanec ve Francii a filolog Pavel Fischer, jenž na Univerzitě Karlově absolvoval obor francouzština–čeština, a navíc absolvoval i elitní institut Ecole Nationale d’Administration(ENA). Na webu zmiňuje i své znalosti angličtiny a katalánštiny.

Marek Hilšer se hlásí k anglickému a španělskému jazyku, Vratislav Kulhánek přidává ke trojce „AJ–NJ–RJ“ navíc také chorvatštinu. Méně konkrétní jsou zbývající adepti: Jiří Hynek mluví dle manželčiných slov „několika cizími jazyky“ a Petr Hannig píše o pěti cizích jazycích, díky nimž „má spoustu přátel v zahraničí“.

Jsou jazykové dovednosti pro prezidenta ČR potřebné? „Určitě by měl minimálně jeden světový jazyk ovládat, aby mohl promluvit na recepci nebo proslovit přednášku,“ řekl LN politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého.

Pro voliče to jistě není rozhodující důvod, proč někoho volit, ale jako doplňující kritérium může být tak někde „mezi třetím až osmým místem“, míní Šaradín.

Prezident s poctou z Uralu



V nynější době, kdy jistá část společnosti opovrhuje intelektuály, je otázkou, zda je nabyté vzdělání či zisk titulů nějak podstatným kritériem. Pro část lidí je totiž spíše synonymem nepraktičnosti či politického neumětelství, proti čemuž stojí zejména tři inženýři: ekonomové Zeman s Kulhánkem a strojař Topolánek.

Splnit masarykovský (a trochu i klausovský) ideál – tedy mít opět na Hradě univerzitního profesora – může voličům dopřát z devítky kandidátů pouze Drahoš. Je profesorem chemie, má vědeckou aspiranturu i několik čestných doktorátů ze zahraničí; naposledy získal ten od univerzity v japonském Kóbe. Prezident Zeman obdržel svůj první přídomek dr. h. c. za jméno teprve nedávno, a to v listopadu na Uralské federální univerzitě v ruském Jekatěrinburgu. Stejnou poctu, titul doctor honoris causa, má z Ostravy a Košic ještě Kulhánek, exšéf firmy Škoda Auto.

Velké doktoráty z Univerzity Karlovy (titul Ph.D.) mají Michal Horáček, jenž vystudoval Zemanem vysmívanou kulturní antropologii, a lékař Marek Hilšer, který kromě medicíny dostudoval i bakaláře na Fakultě sociálních věd UK. Hynek si může vizitky ozdobit titulem RNDr., neboť na matfyzu vystudoval matematickou informatiku a kybernetiku.

Hannig je magistrem hudební skladby z pražské AMU. Co se týče prestiže absolvované školy, v tomto směru nejvíce boduje Fischer, jenž má za sebou studia veřejné správy na již zmíněné diplomatické škole ministrů, premiérů a prezidentů ENA v Paříži.