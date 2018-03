Navalnyj upozorňuje na podvody u prezidentských voleb, Putinovi soupeři mlčí

MOSKVA Předák ruské opozice Alexej Navalnyj, kterému úřady nedovolily kandidovat v nedělních prezidentských volbách s odvoláním na pravomocné odsouzení k podmíněnému trestu za údajnou krádež, upozorňuje na falšování voleb a překážky kladené pozorovatelům. Těch má po celé zemi, jak tvrdí, více než 33.000.

V Rusku odvolila polovina voličů, zvlášť aktivní je prý mládež Účast v ruských prezidentských volbách překročila čtyři hodiny před uzavřením volebních místností hranici padesáti procent. Oznámila to ústřední volební komise. Ve většině regionů včetně hlavního města Moskvy jsou voliči mnohem aktivnější, než tomu bylo v minulých volbách v roce 2012, uvedla komise. Zvlášť vysoká je prý volební účast mládeže. "V této volební kampani jsme prokázali maximum úcty k voliči a přesvědčili jsme ho, že na jeho hlasu záleží," řekl novinářům místopředseda ústřední volební komise Nikolaj Bulajev. "Práce se vedla nejen na federální úrovni, mnohé udělaly i regiony," řekl a dodal, že u některých volebních místností čekali voliči ve frontách. Volební komise zatím obdržela 1200 stížností na porušení hlasovacích procedur a každou prověří, prohlásil Bulajev. K nejvážnějšímu problému prý došlo ve městě Ljubercy u Moskvy, kde v jednom z okrsků voliči vhazovali do uren více hlasovacích lístků. Viníkům hrozí trestní stíhání. Stížnosti podle předsedkyně volební komise Elly Pamfilovové přicházejí i z Čečenska, přestože tamní vůdce Ramzan Kadyrov se na sociálních sítích pochlubil, že žádné prohřešky zaznamenány nebyly. Organizování trhů, soutěží a degustací v místech hlasování zákonům neodporuje, uvedla komise v reakci na četné stížnosti, že úřady a instituce touto formou občanům za účast ve volbách de facto platí.

„Už se dá směle prohlásit: spletli se ti, kdo říkali, že na těchto volbách se bude



Už sám začátek voleb byl podle něj tradiční: pozorovatele v Krasnodarském kraji prostě nepustili do volebních místností pod záminkou, že všechna místa pozorovatelů už jsou obsazená, a to „podivnými týpky z úřadů“.méně falšovat, protože (Vladimir) Putin i tak všechny porazí,“ napsal opozičník na svém webu.



Na videozáznamu z Dálného východu je podle Navalného zase vidět, že hlasovací lístky už byly v urnách ještě před tím, než se otevřely volební místnosti, byť podle zákona má být urna prázdná a zapečetěná. Dochází podle něj také ke „klasickému“ vhazování padělaných hlasovacích lístků do uren.

Nevládní organizace Golos, která roky monitoruje ruské volby, ale před časem byla úřady kvůli financování z ciziny označena za „zahraničního agenta“, se zatím dopočítala více než dvou tisícovek případů porušení pravidel, včetně vhazování lístků do volebních uren či opakovaného hlasování.



Navalnyj také pokáral sedm vyzyvatelů hlavního favorita voleb, stávajícího prezidenta Vladimira Putina, že o volebních podvodech dosud mlčí, a to i na twitteru, na svých webech a v sociálních sítích. „Jak já (a to nejsem kandidát), tak tisíce lidí po celé zemi (kteří také nejsou kandidáti a většina z nich ani nevolila) celý den hovoříme o porušeních pravidel, vhazování padělaných hlasovacích lístků, podvodech atd. A co naši ‚kandidáti‘? (...) Zaručuji, že ve 21 hodin moskevského času všichni prohlásí: dostali jsme tak málo hlasů, protože to zfalšovali,“ napsal. „Tito kandidáti si nezaslouží váš hlas, nesnažili si jej odpracovat a teď nevyvíjejí ani nejmenší snahu jej ubránit. Přestaňte podporovat ty, kdo na vás kašlou. Jinak tak tomu u nás bude vždy,“ vzkázal voličům.

Navalnyj na svém webu také zveřejnil interaktivní mapu s údaji o účasti a porušování pravidel v jednotlivých regionech.

Navzdory Navalného tvrzení o mlčení Putinových soupeřů šéf sítě regionálních štábů prezidentské kandidátky Xenije Sobčakové Timur Valejev si podle listu Vedomosti postěžoval na četné přehmaty při hlasování v Dagestánu na Kavkaze, včetně přepadení pozorovatelů či hromadného svážení voličů.

Všechny hlasy odevzdané v obci Ljubercy jsou neplatné

Volební komise v Moskevské oblasti mezitím potvrdila jako fakt, že v obci Ljubercy jeden z členů volební komise vhodil do urny svazek hlasovacích lístků, jak potvrdil záznam z kamery. Urna byla následně zapečetěna a všechny hlasy budou označeny za neplatné. Případ vyšetřuje policie. Podobně po Navalného upozornění na vhození lístků byla zapečetěna i jedna volební urna v Rostově na Donu.

Šéfka ústřední volební komise Ella Pamfilovová mezitím jako „žertovnou“ odmítla první stížnost z Krasnodarského kraje na jihu Ruska, požadující zrušit výsledky prezidentských voleb. Pamfilovová ujišťuje, že zajistí, aby volby byly svobodné a poctivé, přestože Navalnyj obvinil komisi, že chystá „grandiózní podfuk“ s miliony hlasů, aby zajistila Putinovi zvolení prezidentem při náležitě vysoké účasti.