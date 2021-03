ZVĚŘINA: Arbitři demokracie. Piráti a Starostové zoufale útočí na volební zákon

Od počátku února, kdy Ústavní soud po tříletém čekání na Godota, tedy vlastně na poslední chvíli, zrušil část volebního zákona, nás politici ujišťují, že udělají vše pro to, aby nové paragrafy zakomponovali do zákona hladce, konsenzuálně a hlavně rychle.

Je to nutné, aby mohly proběhnout regulérní volby. Naši zvolení zástupci u toho sice vydávají divné zvuky (míněno zvláštní prohlášení), ale zdálo se, že to myslí vážně. Na základě širokého konsenzu a při respektování parlamentní etikety sloučili poslanci dva návrhy v jeden, který doputoval ve středu do ústavně-právního výboru.



Výbor se shodl na úpravách navržených poslancem ODS a parlamentním matadorem Markem Bendou, jenž opět jen naplňoval konsenzus. Tento stav nesnesli zástupci Pirátů a Starostů a vyslali do světa prohlášení, že Bendův návrh je protiústavní (poslanec Farský, STAN), a slíbili, že vše „napraví“ pozměňovacími návrhy. Vtip je v tom, že ve sněmovně tento presumptivní vítěz voleb (koalice STAN a Pirátů) nemá většinu a také že trošičku lže. Bendův návrh totiž nezajistí, že „o poslancích rozhodnou straničtí šéfové, a nikoli občané“, strany jen vyberou kraje, ve kterých se budou přidělovat mandáty ve druhém skrutiniu. Rozhodnou počty voličů i jejich hlasů.

Ale proč to vysvětlovat někomu, komu preference natolik stouply do hlavy, že nežije v realitě, ale na křížové výpravě za záchranu demokracie?

Můžeme tedy očekávat divoké projednávání ve sněmovně, hlavně ještě divočejší „všenápravu“ ze Senátu a vracení zákona zpět do sněmovny? To by v tom byl čert, aby se k téhle taškařici nepřidal prezident Zeman a nezavetoval si. Možnost rychlé a hladké novely volebního zákona mizí v dáli a je nahrazena vidinou nekonečných tahanic a přijímání důležité legislativy na poslední chvíli.

Piráti a Starostové se přes noc ještě mohou vzpamatovat nebo pochopit a ze svých nesmiřitelných postojů ustoupí. Jestli tihle mají vládnout, nudit se nebudeme.