ZVĚŘINA: Piráti vědí, že jsou velkou stranou a chtějí být větší

Místopředseda Pirátů Jakub Michálek dostál své pověsti arogantního asociála a urazil členy a příznivce TOP 09, když v rozhovoru prohlásil, že tato strana by měla zaniknout a tím zmírnit rozkouskovanost opozice.

Vůči topce to sice bylo netaktní, ale cosi to o situaci vypovídá. Za prvé, Piráti vědí, že jsou velká strana a podle toho se chovají, tedy nepůjdou do houfu s ostatními „trpaslíky“, ale jsou, zase trochu arogantním slovníkem pana Michálka, ochotni přijmout do strany některé politiky Starostů a nezávislých.

Za druhé, ze změny volebního zákona nic nebude, pokud Piráti chtějí zabránit atomizaci opozice a udržet si své postavení, není nic jednoduššího než nechat pracovat pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. Ostatně pohrůžka zánikem se jeví jako jediná reálná síla, která nutí malé strany k integraci. Piráti nemají žádný důvod tuto integrační sílu rušit či oslabovat. Ztoho vyplývají další souvislosti, například že Piráti se nenechají úkolovat „chvilkami pro demokracii“.

Svět podle Michálka

Piráti totiž pochopili, že pokud chtějí příště zvítězit, musejí být přitažliví pro chvilkaře i pro ty, kdo v minulých volbách dali přednost třeba ANO či ČSSD. Zkrátka když adoptujeme slovník pana Kalouska, pan Michálek je možná šašek, ale nikoli tupec. Jako tupce, opět připomínáme, že tento termín razí pan Kalousek, lze spíš označit toho, kdo se vyžívá vsoustavném odsuzování a urážení voličů jiných stran, a přitom doufá vpěkný volební výsledek. Či ještě jinak řečeno, když budete nálepkovat lidi tím, že je budete označovat jako tupé postkomunistické koblihožrouty, případně jako amorální zkorumpovance, těžko vám dají u voleb hlas.

Kritiku Michálkovy prognózy obstaral místopředseda TOP09 Tomáš Czernin, ten Michálkovi vzkázal: „Pokud máte problém s politiky demokratických stran, odstupte...“ Kritizovat „demokratické topáky“ se tedy zapovídá? Nebo je to tak, že co je demokratické, určuje výhradně TOP 09? Není divu, že snimi Piráti nechtějí nic mít.