PETRÁČEK: Bez německé páky. EU nacvičuje nové recepty na vznik většiny

Magdalena Dobromila Rettigová by recept na předsedu vlády popsala třeba takto: „Vraž do toho několik part, které poskládají většinu mezi poslanci. Pak to dus tak dlouho, až získáš většinu přijatelnou pro parlament. Pokud přijatelná není, začni znovu.“

Cosi podobného se děje na summitu EU v Bruselu. I tam se hledají kandidáti pro vysoké úřady, hlavně nový šéf Evropské komise, tedy nástupce Jeana-Clauda Junckera. Je to rituál, který se opakuje každých pět let. Bude se letošní v něčem lišit?



Jedna věc za zmínku stojí. Volby do Evropského parlamentu vyzněly tak, že ukončily panování velkých koalic. Po 40 let tam měli většinu křesťanští a sociální demokraté. Což mimo jiné znamenalo, že lecjaké rozhodování bylo snadnější. Pokud většinu v EP tvořila stejná velká koalice, jaká vládla v Německu posledních de facto 14 let, nemohlo to nemít jisté dopady. Jinak řečeno. Angela Merkelová skrze svou CDU dokázala zlobbovat evropské lidovce. A němečtí sociální demokraté skrze SPD a předsedu EP Martina Schulze dokázali zlobbovat evropské socialisty. Z čehož plyne, že vliv Německa na Evropský parlament a jeho rozhodování byl silnější, než by odpovídalo samotnému počtu německých europoslanců.



Někdo v tom mohl vidět hegemoniální vliv Německa. Jiný zase užitečné beranidlo pro situace, kdy se i v patu musí prosadit jasné rozhodnutí. Zdá se, že těmto časům po letošních evropských volbách odzvonilo. Německu zeslábly páky na vytváření většin mezi europoslanci. A z toho plyne pár věcí. Třeba, že handrkování o nového šéfa Komise se potáhne. A že tento summit je spíše zkumavkou testující dohadování v nových poměrech – s oslabenými konzervativci a socialisty i posílenými identitáři a zelenými.