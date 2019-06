PETRÁČEK: Jako muže a ženu. Vatikán je proti totální volitelnosti pohlavní identity

Dovedete si představit, že katolická církev (z podstaty konzervativní instituce) a Martina Navrátilová (tenistka, levicová liberálka a deklarovaná lesba) mohou být názorově na jedné lodi? Těžko. Vždyť Vatikán míval problémy ve vztahu k homosexuálům a Navrátilová bojuje za jejich rovná práva. Ale pokročíme-li dále, k výstřelkům genderové ideologie, tezi, že pohlavní identita je věcí osobní volby a může se po libosti měnit, společné rysy najdeme.

Navrátilová narazila, když kritizovala účast transsexuálních sportovců (vyrostlých jako muži) v ženských soutěžích. A Vatikán narazil u téhož publika, když v pondělí vydal dokument Jako muže a ženu je stvořil. Ten míří proti „konfuznímu konceptu svobody“, proti volbě pohlavní identity po libosti.

Dokument neobsahuje nic překvapivého. Odráží to, co roku 2012 řekl papež Benedikt a papež František opakoval už léta. Asi tím zklamal pokrokáře, kteří v něm už už viděli papeže podle svého gusta: vstřícného k chudým, menšinám, uprchlíkům a utlačovaným. Teď vidíme, že i František má své meze. A že vedle odsudku potratů k nim patří i odsudek „tekuté postmoderny“ dávající komukoliv právo na cokoliv. Dokument vydala Kongregace pro katolickou výchovu, není autorizován přímo papežem, ale „nese jeho rukopis“, jak píší média. Zakotvuje to, co řekl papež Benedikt, do oficiální podoby. Čímž budí hněv pokrokářů, kteří mu vyčítají šíření předsudků vůči menšinám. Jinými slovy mu vyčítají totéž co Navrátilové.

Dnešní katolická církev nemá problém s rasou, barvou kůže či jiným náboženským vyznáním. Problémem nemusí být ani homosexualita jako taková. Do hesla Jako muže a ženu je stvořil se vejdou i gayové a lesby. Vejde se tam i disciplína genderových studií, jak praví dokument. Ale nevejdou se tam jejich radikální odnože, lidé, kteří si nárokují „totální volitelnost subjektivním citovým rozhodnutím“, prostě volbu pohlavní identity podle své okamžité preference. V tomto se shodne Martina Navrátilová s papežem Františkem.