PETRÁČEK: Fobie z fobie. I nad Martinou Navrátilovou se vznáší černý puntík

Je třeba se něčeho bát na vyspělém Západě žijícím v míru? Kdo řekne, že se bojí masové migrace a islámu, uslyší, že je populista šířící strach. Kdo řekne, že se bojí změny klimatu, sklidí od bojovníků proti strachu potlesk. Přímo ale hrozí spíš nařčení z fobie či rasismu.

Herec Liam Neeson byl nařčen z rasismu (prozradil na sebe dávnou emoci, kterou rozumem překonal), což mu zkomplikovalo premiéru. Tenistka Martina Navrátilová čelí nařčení z transfobie, což jí coby sportovní důchodkyni nic nekomplikuje, ale člověk nikdy neví, že.

Ten případ je ilustrativní. Navrátilová nemá nic proti translidem, proti jejich právům i začlenění do společnosti. Zajímá ji jen jedna věc, a to taková, v níž je sama autoritou: Je fér, když transsexuální sportovkyně, tedy ženy s více či méně mužskou fyzickou výbavou (svalová hmota, červené krvinky...), volně soutěží v ženských kategoriích? „Ráda podpořím transsexuální ženu v jakékoliv podobě, kterou preferuje,“ napsala Navrátilová do Sunday Times, „ale nerada bych proti ní hrála. Nebylo by to fér.“ A sklízí odsudky za transfobii.

Jako by lidé ztráceli schopnost rozlišit mezi vztahem k obecnému tématu (postavení translidí ve společnosti) a jeho velmi specifické oblasti (férovost v soutěživém sportu). Navrátilová je známá po celé Zemi přes čtyřicet let: jako tenistka i aktivistka ve prospěch těch slabších. Je lesba, vegetariánka, přispívá na charitu za práva zvířat i znevýhodněných dětí, kritizuje americkou pravici – ale stačí nařčení z transfobie a už jí hrozí černý puntík. Tedy pokud si na ni jakobíni posvítí.

Připomíná to umanuté sledování uhlíkové stopy. Můžete ji celý život minimalizovat: nemít děti, nejíst maso, nekouřit, nejezdit autem, necestovat – ale pak jednou letíte letadlem, čímž vše předchozí smažete. Tuto roli má teď v „intersekcionálním myšlení“ transfobie. Můžete celý život podporovat znevýhodněné menšiny, ale jedno narčení z fobie či rasismu hrozí to vše smazat. A zkuste jakobínům vykládat, že o férovém soutěžení ve sportu toho víte stokrát víc než oni.