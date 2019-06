PETRÁČEK: Fort Trump. Poláci získali to, co kdysi chtěl premiér Topolánek

Bude-li se americká vojenská základna v Polsku jmenovat Fort Trump, povzbudí to vtipy. Třeba že Katowice se svého času jmenovaly Stalinogród. Ale hlavní sdělení je jinde. Poláci dosáhli svého cíle: rozšíří americkou vojenskou přítomnost. A to zvýší pocit jistoty v zemi, jež se cítí ohrožena zvenčí, rozuměj z východu, tedy z Ruska.

Zkušební otázka: znáte nějaký stát s velkou americkou základnou na svém území, vůči kterému by si Rusko trouflo totéž co k Ukrajině (Krym), Gruzii (Jižní Osetie), nebo i členům NATO v Pobaltí (drobné provokace na hranici)?

Aby nám to došlo v plné šíři, ocitujme premiéra Topolánka z rozhovoru pro Respekt, který vyšel 21. ledna 2008: „Jsme v NATO, EU, Schengenské dohodě, máme vyvážené ekonomické vztahy s Německem a Ruskem a už nám chybí jen americká vojenská přítomnost, abychom byli opravdu spokojeni.“

Jistě, pak bylo leccos jinak. Padla Topolánkova vláda, prezident Obama odtroubil projekt protiraketové obrany včetně základny v Brdech. To hlavní je ale opět jinde. U nás se pro americkou základnu nepodařilo získat jasnou většinu veřejnosti. Kdežto v Polsku – ať už šlo o protirakety, či o velkou základnu – je většina občanů vždy pro americkou přítomnost. Proto teď Polsko dovršilo to, co si kdysi přál premiér Topolánek.

Upřímně, teď nejde o přímou hrozbu z Ruska. Spíše o to, že se daly do pohybu tektonické desky soudržnosti celého západního spojenectví. Sílí varovné signály o rozkližování NATO i EU. A v takovém případě je pevnější pojistkou americká základna na vlastním území než sliby politiků, kteří se střídají.

Vidíme, že Washington dokáže ocenit prokázanou loajalitu západnímu spojenectví. Turecko je spojencem v NATO, ale má problém s dodávkou amerických stíhaček F-35, neboť si chce pořídit i ruský obranný systém S-400 a to je pro USA červená čára. Kdežto Polsko získá základnu jako pojistku vůči Moskvě. Hraje v tak vysoké lize, do jaké Česko už nepatří – aniž by to u nás někomu zvlášť vadilo.