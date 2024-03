Jen strašení oranžovým monstrem nepomůže. Bidenův přístup k zahraniční politice je možná fatální chyba

Projev nepředstavoval pokus sjednotit Ameriku ve světle hrozeb a výzev, které ji čekají, ale byl zahájením kampaně za znovuzvolení, kampaně proti hrozbě oranžového monstra.

Podle komentátora deníku The Wall Street Journal Waltera Rusella Meada je to chyba. I kdyby byla pravda, že je Trump tak nebezpečný, obavy voličů z toho, jak je Biden nekompetentní v oblasti zahraniční politiky, mohou Trumpa vrátit do Bílého domu.

Místo výkladů o Trumpovi by měl Biden vysvětlit, proč se pod jeho vedením tak dramaticky zhoršila bezpečnostní situace ve světě, co s tím chce dělat a jak to míní zastavit.