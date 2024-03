To je trochu paradox. Má se totiž často za to, že bitcoin do značné míry vytěsňuje zlato z piedestalu nejvyhledávanějších aktiv sloužících jako uchovatelé hodnoty.

Jestliže se tedy daří bitcoinu, mělo by to – alespoň papírově – značit, že zlatu se moc valně nepovede. Když totiž investoři sázejí na bitcoin coby uchovatele hodnoty, zbude jim méně peněz na to, aby investovali do zlata, případně dokonce ze zlata své peníze přesunou do bitcoinu. A naopak, daří-li se zlatu, měl by ostrouhat bitcoin.