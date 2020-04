Být starý neznamená být neaktivní!

OSEČNÁ (Liberecký kraj) V Osečné být seniorem vůbec neznamená nebýt stejně aktivní jako leckteré mladší ročníky. Náš klub seniorů je tomu důkazem.

Byl založen z iniciativy obce před pěti lety. Naši aktivní senioři tak mají možnost pravidelně čerpat finanční prostředky na různé aktivity. Vyrážejí například na zájezdy po Čechách za kulturou nebo poznáním. Krásným výletem, na který často vzpomínáme, bylo ochotnické divadelní představení.

Naše babičky a dědečkové také pořádají společenské večery a různá setkání. Anebo zmíním pravidelná setkání v části Osečné - Druzcově v rámci tamní knihovny.

Nezaostává ani mateřská škola v Osečné, která každý rok pořádá odpolední recitál s dětmi ze skupiny předškoláků k oslavě mezinárodního dne žen. Seniorky, ale i senioři a zvídavá veřejnost se sejdou a užijí si představení našich nejmenších. Další z řady oblíbených akcí, kterou senioři hojně navštěvují, je každoroční Den otevřených dveří našeho úřadu. Představitelé města shrnou nejen kulturní a sportovní dění v Osečné za celý uplynulý rok, ale také si připomeneme, co nového jsme v Osečné vybudovali a jaké jsou naše další plány. Akce se koná vždy pár dní před Silvestrem a lidé, ještě naladěni atmosférou vánočních svátků, se baví až do pozdních hodin.

Jdeme s dobou i co se týče vzdělávání v moderních technologiích. Loni na podzim jsme připravili počítačový kurz pro seniory, který se konal po šest pátečních odpolední v počítačové učebně ve škole. Kurz byl rozdělený do dvou bloků pro začátečníky a mírně pokročilé. Senioři se tak seznámili s bezpečnou prací na počítači, se zdravou komunikací po síti, se zabezpečením počítače a internetového prostoru, s autorskoprávními delikty a vzdělávali se například i v oblasti prevence kriminality.

Ve městě také funguje několik zájmových spolků. K tradičním hasičům a myslivcům postupem času přibyli i aktivní sportovci, milovníci přírody zahrádkáři, nadšení včelaři a vášniví rybáři. Činnost zmíněných spolků vedou vesměs právě naši senioři, jejichž léty nabyté znalosti a zkušenosti jsou k nezaplacení.

Každodenní pomocí našim seniorům je pak rozvážka obědů, připravovaných ve školní jídelně, až k jejich dveřím. Na obědy do školy chodím i já každý den, a tak mohu i z vlastní zkušenosti kuchařky pochválit a udělit jim pomyslný řád zlaté vařečky. Další a neméně významnou službou, kterou starším spoluobčanům poskytujeme, je možnost návštěvy obvodního lékaře přímo u nich doma. Co se týče ostatní lékařské péče, v Osečné ordinuje ještě zubař a také ortoped. Lékárnu na Svatovítském náměstí považujeme za samozřejmost. Naší prioritou totiž není umísťování seniorů do domů s pečovatelskou službou. Budoucnost vidíme v co možná nejdelší péči o seniory, kterou jsme schopni zajistit především v jejich domácím prostředí. I proto poskytujeme našim seniorům tzv. sociální byty, kdy se díky nízkému nájemnému seniorům významně sníží nutné měsíční náklady.

Zapojili jsme se také do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí nazvaného Seniorská obálka. Několik desítek našich starších spoluobčanů má již obálku se základními zdravotními údaji přidělanou na lednici.

Závěrem bych vyzdvihl i práci naší sociální komise, která má za úkol řešit se seniory problémy, které jsou nad jejich síly, a zároveň je navštěvuje v rámci životních jubileí s menšími dary.

Aktuálně vzhledem k vzniklé situaci v souvislosti s koronavirovou nákazou řešíme operativně jednotlivé požadavky seniorů od rozvážky obědů po nákup léků a potravin. Oceňuji dobrovolnickou práci občanů, kteří sami nabídli pomoc.