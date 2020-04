Havířov, město, kde se na seniory nezapomíná!

HAVÍŘOV (Moravskoslezský kraj) Přestože je Havířov nejmladším městem České republiky, naši občané stárnou. Většina z nich žila v Havířově celý život. A my na to nezapomínáme, na naše seniory myslíme a snažíme se všemi silami, abychom jim jejich stáří co nejvíce zpříjemnili.

Zvláště v těchto těžkých časech, kdy celý svět zasáhla pandemie onemocnění COVID-19. Soustředíme naši pozornost k seniorům, kteří jsou nejohroženější skupinou naší populace. V Havířově jsme jako jedno z prvních měst v Moravskoslezském kraji zřídili linku pro osamělé seniory, na kterou se senioři mohou od pondělí do neděle obrátit, a naši pracovníci spolu s dobrovolníky z Adry, jim zajistí pomoc při zvládání základních životních potřeb. Nejčastěji se jedná o zajištění nákupu potravin, kterých jsme od spuštění linky realizovali už několik desítek. Vyškolení sociální pracovníci jsou také připraveni seniorům pomoci s jejich dotazy, uklidnit je, případně jim poradit, co v dané situaci dělat. Pokud se vrátím k běžným činnostem a aktivitám, které v Havířově pro seniory děláme, musím začít komunitním plánováním. V rámci něj máme samostatnou pracovní skupinu zaměřenou na seniory. Pracovní skupina přináší podněty pro rozšíření služeb pro seniory, případně navrhuje vznik nových. Díky zapojení samotných seniorů do skupiny dokážeme lépe vyhodnotit jejich potřeby a zhodnotit fungování našich služeb. Abychom seniorům dokázali aktivity přiblížit, vydali jsme letos v tištěné podobě Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit. Ten pak dostaly do schránky všechny domácnosti na území Havířova. Našim seniorům se samozřejmě věnuje i odbor sociálních služeb havířovského magistrátu, který pořádá celoměstské akce. Mezi ty nevýznamnější patří Vánoční posezení pro osamělé seniory, které pravidelně pořádáme už několik let. Kdybych počítal, tak celoměstských každoročních akcí, které město Havířov pro seniory pořádá, napočítal bych téměř dvacítku událostí. Pochod seniorů, Celoměstský klubový turnaj v luštění křížovek, Bowlingový turnaj o putovní pohár „Seniorská kuželka“ nebo například multigenerační turnaj „Člověče nezlob se“, to jsou jen některé z nich. V současnosti je v Havířově také 11 klubů seniorů, které mohou lidé využívat. Rád bych zmínil také MHD, které je pro občany starší 65 let zdarma, a senior taxi, které je v Havířově v provozu už více než tři roky. Služba je určena hlavně pro seniory, kteří potřebují odvoz a doprovod k lékaři, mají daleko na autobusovou zastávku a pro ty, kteří se bojí či nezvládají cestovat MHD. Výhodou služby je to, že je cenově přístupná. Chtěl bych vyjmenovat všechny služby a aktivity, které seniorům v našem sedmdesátitisícovém městě poskytujeme. Je jich opravdu mnoho, tolik, že se zde vše ani vyjmenovat nedá. Já i celé vedení města si uvědomujeme, že je důležité se o naše občany starat a zajímat se o jejich potřeby. A to nejen mladých lidí a rodin, ale také, a v případě Havířova to platí zvláště, pak seniorů. Já sám se potkávám se seniory pravidelně. Při osobních setkáních se tak z první ruky mohu dovědět, co je trápí nebo naopak s čím jsou v Havířově naopak spokojeni. JOSEF BĚLICA, starosta Havířova, ANO