Je to zkrátka slušnost něco dodržet, když jsme to slíbili. Jenže eurozóna je dnes něco výrazně jiného, než když jsme vstup slíbili. V mnoha ohledech, ale jeden je možná silnější než všechny ostatní – chceme, aby se u nás platilo digitálním eurem?

Když jsme před 20 lety vstoupili do Evropské unie, součástí našeho vstupu byl i jednoduchý slib, že vstoupíme také do eurozóny. Není to ale bohužel jen o placení eurem či korunou, jak to často vnímají byznysmeni.