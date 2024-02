Platíme nyní vysokou cenu za to, že jsme si včas nepřiplatili a nezajistili bezpečnost impéria. Neochota pojistit si bezpečnost byla v minulosti hlavní příčinou pádu impérií. – To si napsal do deníku generál sir Alan Brooke, náčelník britského imperiálního generálního štábu v únoru 1942. Člověk, jehož ruce držely pevně volant na cestě k britskému vítězství ve druhé světové válce.

Na tento citát si vzpomněl skotský historik Niall Ferguson v novém sloupku pro Daily Mail.