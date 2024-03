Fialův nestart Česka. Vláda ve svém marketingovém tažení za lepšími zítřky ignoruje růst

Marketingové výkřiky na sítích a neodborná obhajoba ekonomických kroků vlády dokreslují smutný příběh, na jehož počátku i konci je jediné – ekonomická nekompetence členů současné vlády. Díky tomu chybí zdravý odborný střet, oponentura i vášnivá výměna názorů. Bohužel, není s kým je vyměňovat.

Docela rád bych se odborně přel o parametrech hospodářské strategie, o způsobu financování veřejných investic, o tom, jak odšpuntujeme trh práce, jak uchopíme umělou inteligenci, která odvětví budou klíčová v dalších letech nebo jak budeme přecházet k přidané hodnotě.

Zajímalo by mě, jaký má vláda názor na budoucí strukturu hrubého domácího produktu, jak zajistíme příjmy do rozpočtu, jak budeme financovat a jak se projeví v zadluženosti zásadní investice spojené s jádrem, vysokorychlostními tratěmi nebo enormními výdaji, které tato vláda připravuje do obrany.