HUDEMA: Národní poklad. Lithium bude kontrolovat stát, zisk je ale nejistý

Vzácný kov, který je důležitý třeba do baterií pro elektrická auta, bude nakonec v Krušných horách možná těžit nejen zahraniční firma, ale zprostředkovaně i stát.

„Je naším zájmem, aby zisk z možné těžby lithia zůstal co nejvíce v Česku,“ zdůvodnil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (nestraník za ANO). Potvrdil tak včera informaci, že se na průzkumu ložiska bude podílet kromě společnosti EMH, jejíž akcie se obchodují v Londýně, přes svou dceřinou společnost i polostátní elektrárenská firma ČEZ.



Končí tím předvolební debata, v níž byl tehdejší ministr průmyslu z ČSSD Jiří Havlíček obviňován, že spoluprací s EMH vyprodal lithium, národní poklad, cizákům a premiér Andrej Babiš to označil za krádež za bílého dne. Končí na první pohled docela elegantně. ČEZ půjčí EMH přes 51 milionů korun a do konce roku se rozhodne, zda mu EMH má peníze vrátit, nebo získá podíl v EMH, tedy i na těžbě lithia.

Pokud se ukáže, že ložisko lithia není ekonomicky vytěžitelné, ČEZ dostane peníze zpět. Může se to stát. V Evropě jsou snadněji zpracovatelná ložiska a poptávka je nejistá. V budoucnosti má růst, ale teď investoři dávají peníze spíš do pěstování konopí než do lithia. Pokud ale bude ložisko nadějné, ČEZ si smočí zobáček v zisku z těžby a získá přístup k lithiu. To je důležité, protože ČEZ se chce dle své nové strategie angažovat v rozvoji bateriových systémů a elektromobility.

Až sem to zní skvěle, ale cíl nebyl přesto splněn. Víme totiž, že nejvyšší zisk není z těžby surovin, ale z výroby technicky náročných zařízení. Na iPhonu taky vydělá nejvíc Apple, ne výrobce surovin na tlačítka a obal. A výrobci high-tech lithiových baterií nám v Česku chybí. Je tu sice firma Magna Energy Storage, ale ta revoluční velkovýrobu zatím jen slibuje. Neexistuje ani masivní státní podpora vývoje baterií. Ty se tak asi budou vyrábět v zahraničí a tam zůstane i většina zisku. ČEZ přes řeči o nové strategii nemá na samostatnou výrobu baterií ani know-how, ani odborníky.