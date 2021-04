HUDEMA: Průkazka na život. Covidpas by měl být nediskriminační

Praha Takzvaný covidpas se chystá v celé Evropě a fungovat zřejmě bude brzy i jeho česká varianta. Kdo ho bude mít, bude moci cestovat do ciziny a využívat i další služby jinak zavřené v době koronavirové pandemie, jako například navštěvovat hospody. Nebude tak ale mít někdo nezasloužené výhody a nebude to pro jiné naopak ničím nezasloužená diskriminace?

Nemusí, záleží na tom, jak bude covidpas či jinak nazvaný průkaz vypadat. Důležité je, aby se k takovému covidpasu, jehož cílem je prokázat, že jeho držitel či aspoň většina jeho držitelů nemůže dostat nemoc covid-19 a šířit koronavirus po svém okolí, mohl dostat každý za podobných podmínek. Podmínkou získání covidpasu proto nemůže být jen očkování jeho nositele. Existují totiž lidé, kteří nemohou být očkovaní ze zdravotních důvodů. A navíc vakcín není a ještě nějakou dobu nebude dost, aby se dostalo na každého.

V Evropě a zřejmě i u nás tak bude další možností, jak získat covidpas, i potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti k očkování nebo negativní test na koronavirus. Na test bude sice muset člověk chodit častěji než na vakcínu, ale stále je to dobrá možnost. Podmínkou je, že takové testy musí být snadno dostupné, a hlavně musí být zdarma.

Znamená to, že by zdravotní pojišťovny měly platit i přesnější PCR testy kromě nyní využívaných antigenních. Některé země, například Řecko, totiž požadují pro vstup na své území v případě nevakcinovaných lidí právě PCR testy. Pokud by si je občané museli platit ze svého, byli by v nevýhodě oproti těm, kteří se naočkovali zdarma. Kromě toho možná budou PCR testy třeba pro děti, protože pro ně zatím neexistuje vyzkoušená vakcína proti covidu-19.



Bezpochyby ale i nediskriminační covidpas vyvolá spoustu kritiky. Někteří lidé si i budou stěžovat a někteří si už preventivně stěžují na znevýhodňování, budou odmítat očkování i testování a chtít se soudit. Mít možnost roznášet nebezpečný virus a možnost nakazit jím jiné ale není žádné lidské právo, jen velká dávka bezohlednosti k druhým.

Ostatně stejně tak jako u nás není žádné právo třeba jezdit po silnici v autě bez potvrzení o zvládnutí řidičských dovedností, takzvaného řidičáku, protože se oprávněně bojíme, že by takový člověk mohl ohrozit ostatní. A na rozdíl od práva nebýt očkován a testován to ani nikdo nepožaduje.