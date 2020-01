Jablonec, plány, starostové

JABLONEC (LIBERECKÝ KRAJ) Jednou z největších investičních akcí tohoto roku bude dokončení modernizace teplárenské soustavy instalací pěti kogeneračních jednotek.

Není tomu tak dávno, co místní teplárna patřila mezi nejdražší zdroj tepla v republice. Zastaralá infrastruktura a stoupající ceny způsobily masivní odchody zákazníků, ve městě přibývalo komínů a individuálních kotelen. Město se proto v roce 2013 rozhodlo centrální zásobování teplem zachránit a teplárnu převzala městská společnost Jablonecká energetická. Ihned začala s modernizací a revitalizací soustavy. Již koncem roku 2016 se díky tomu cena snížila asi o třetinu azákazníci se začali vracet. V letošním roce proběhne ve čtyřech plynových kotelnách instalace pěti kogeneračních jednotek, které současně vyrábějí teplo i elektřinu. Díky tomu jsou vysoce efektivní a zároveň šetří životní prostředí. Věříme, že nám pomohou stabilizovat ceny tepla i do budoucnosti na velmi konkurenceschopné úrovni. Již pro letošní rok jsme mohli zachovat ceny tepla na stejné úrovni jako loni, přestože jinde v republice teplárny kvůli stoupajícímu tlaku na ekologii zdražují. Věříme, že to přiláká ty zákazníky, kteří se z důvodu vysokých cen odpojili od teplárenské sítě apořídili si vlastní kotelny. S instalací kogeneračních jednotek plánujeme začít ihned po skončení topné sezóny, tak aby mohly vtopné sezóně 2020/2021 nastoupit do služby v plné polní. Na projektu za téměř 80 milionů korun spolupracujeme s ČEZ Energo, dceřinou společností ČEZ ESCO. Již před několika lety jsme si totiž vyzkoušeli spolupráci s jinou firmou z rodiny ESCO na zajímavém projektu energetických úspor. Společně jsme zmodernizovali energetické hospodaření 12 mateřských a základních škol, městské knihovny, bazénu a sportovní haly, přičemž město nemuselo dát téměř ani korunu. Investice se totiž splácí z dosažených úspor, které činí jednotky milionů ročně. Věřím, že podobně spokojeni budeme i s kogeneračními jednotkami.