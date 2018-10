Rozšíření hřbitova brání chyba z minulosti

JESENICE (Praha – Západ) Jesenice je mladé město plné mladých lidí, průměrný věk obyvatel je 35 let. Zdálo by se, že problematika hřbitova by se nás nemusela týkat. Opak je však pravdou. I v Jesenici jsou hřbitovy plné.

Jesenice má mnoho obyvatel, kteří se k nám přistěhovali z celé republiky a pracují v Praze. Jednou ze známek toho, že se jim zde líbí a chtějí u nás zůstat je i to, že si kupují hroby na našich hřbitovech a stěhují sem pozůstatky svých předků, se kterými chtějí zůstat nablízku. Kapacita hřbitova se tak vlivem rychlého růstu počtu obyvatel, i když mladých, velmi rychle zaplnila.



Máme dva hřbitovy, jeden v Jesenici a druhý v Osnici. Kapacita hrobových míst je již téměř plná. V roce 2015 se nám podařila rekonstrukce Jesenického hřbitova. V zadní části jsme postavili kolumbárium a založili rozptylovou loučku. Hřbitovní zeď jsme opravili a doplnili chybějící zdivo. Při rekonstrukci jsme použili co nejvíce původního materiálu, aby byl zachován historický ráz místa. V současné době probíhá úprava parkoviště pro návštěvníky.

Hřbitov v Osnici je z roku 1848, místa jsou již téměř zaplněna. Přípravu projektu na rekonstrukci zdi a rozšíření hřbitova jsme začali v létě. Bohužel, nic není tak jednoduché, jak bychom si přáli. Zjistili jsme, že hřbitov včetně jeho oplocení i márnice, je stále v majetku Arcibiskupství Pražského, se kterým město historicky neuzavřelo smlouvu. Jakmile vyřešíme narovnání majetkoprávních vztahů, začneme s přípravou projektu na rozšíření hřbitova a jeho opravu.

Péči o vzhled hřbitova nám zajišťuje pracovní četa města a brigádník, který seká trávu v uličkách. Správu poplatků zajišťuje oddělení matriky. Před třemi lety jsme zavedli elektronickou evidenci poplatků, rychle se odhalilo pár neplatičů, většinou se však jednalo o lidi, kteří na to, že mají zaplatit, jenom zapomněli, a tak dluh rychle vyrovnali.

Nemáme ani problémy s vandalismem, hřbitovy na noc zamyká městská policie. Navíc jsou v okrajových částech města a pro případné vandaly, kteří by šli náhodně kolem, tak leží poměrně daleko.