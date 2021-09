Vedení obcí toho pro školáky může udělat opravdu hodně

Školní autobus sváží děti do školy i domů. foto: ARCHIV AUTORKY

Názor

Když se prvního září 2003 otvírala v Jesenici u Prahy nová, moderní základní škola pro 540 dětí, zaznívaly obcí hlasy, jestli se ji někdy vůbec podaří naplnit žáky. Do té doby sloužila školákům v obci s dvou a půl tisíci obyvateli přes sto let stará škola umístěná v malé budově naproti obecnímu úřadu. Po deseti letech překotného stavebního boomu, který do Jesenice přinesl tisíce nových obyvatel, se ale naplnila i nová základka.